IPhone 15 e sconti fino all'80%: ecco le migliori offerte della settimana

Su Amazon comincia la settimana dedicata alle offerte tecnologiche. Dopo la conclusione delle promo di primavera e dopo gli sconti pasquali, questa nuova settimana comincia nel migliore dei modi, con tantissimi prodotti tecnologici in offerta e al minimo storico. Non stiamo esagerando: per alcuni dispositivi tech lo sconto arriva fino all’80% e fai degli affari d’oro. Come ogni settimana, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili su Amazon sia per i dispositivi più tecnologici come smartphone e smartwatch, sia per gli elettrodomestici, diventati in questi ultimi anni sempre più smart. Le occasioni non mancano: un esempio è l’iPhone 15 Plus (la versione big del modello "base) in promo al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Oppure il Galaxy S24+ in offerta con un doppio sconto: oltre a quello sostanzioso presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 100 euro. E se sei un amante della tecnologia, non perdere gli sconti che superano il 50% per alcuni smartwatch top di gamma.

Abbiamo raccolto le migliori offerte di questa settimana nella lista qui in basso: basta cliccare sui link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Buona lettura!

Amazon, le migliori offerte della settimana 8-14-aprile

Una lista corposa che raccoglie quelle che secondo noi sono le migliori offerte tech disponibili questa settimana su Amazon. Alcune le abbiamo anticipate nell’introduzione, come ad esempio l’iPhone 15 Plus o il Galaxy S24+, altre le trovi in questo paragrafo. Come ad esempio il Galaxy Watch5 Pro, lo smartwatch super resistente di Samsung disponibile con uno sconto del 54% e lo paghi meno della metà. Oppure il tablet Blackview Tab30, disponibile con uno sconto che supera l’80% e risparmi centinaia di euro (probabilmente l’offerta con il miglior rapporto qualità-prezzo della settimana). Se, invece, sei alla ricerca di qualche elettrodomestico per la tua cucina o per la lavanderia, segnaliamo la friggitrice ad aria Ariete a meno di 40 euro grazie allo sconto del 40%, oppure la lavatrice smart di Candy in offerta con uno sconto top del 42% e la paghi meno di 300 euro.

Nella lista in alto trovi i link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche dei dispositivo, qui in basso trovi una breve descrizione e il banner per completare l’acquisto: a te la scelta!

iPhone 15 Plus

La versione big dell’iPhone 15 è in offerta con uno sconto straordinario. Questa settimana trovi l’iPhone 15 Plus in promo speciale con uno sconto del 16% che fa scendere il prezzo a 949 euro, con un risparmio di quasi 200 euro su quello di listino. Può sembrare uno sconto non troppo elevato, ma si tratta pur sempre dell’ultima versione dello smartphone Apple ed è già complicato trovarlo in offerta. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Per quanto riguarda lo smartphone c’è poco da dire: stiamo parlando di uno dei migliori disponibili sul mercato.

Condivide con il "fratello minore" gran parte delle caratteristiche, al netto della grandezza dello schermo e della batteria. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici molto luminoso, di un processore A16 Bionic che assicura prestazioni super top e di un nuovo comparto fotografico che fa fare allo smartphone un deciso salto in avanti. Nella parte posteriore, infatti, è presente una fotocamera principale da ben 48 megapixel che assicura scatti e video in altissima risoluzione. E per finire, l’iPhone 15 Plus è caratterizzato anche dal nuovo design con Dynamic Island che ha preso il posto del notch.

iPhone 15 Plus

Galaxy S24+

Questa è la settimana degli smartphone big. Infatti, oltre all’iPhone 15 Plus, in offerta c’è anche il suo concorrente più diretto: il Galaxy S24+. Lo smartphone super top di Samsung da poco lanciato sul mercato è protagonista di un’ottima offerta con un doppio sconto. Oltre a quello fisso del 16% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon sconto del valore di 100 euro in fase di pagamento. Come funziona l’offerta? Molto semplice: per prima cosa devi aggiungere lo smartphone nel carrello e poi accedere alla pagina per il pagamento. A questo punto, alla voce "Inserisci codice", è necessario incollare il codice "GALAI2803" e il prezzo finale scenderà automaticamente di ben 100 euro.

Il Galaxy S24+ ha la classica scheda tecnica di uno smartphone premium. A bordo trovi uno schermo Dynamic AMOLED 2x con risoluzione QHD da 6,7 pollici e refresh rate fino a 120 Hz. Sotto la scocca è presente il processore Snapdragon 8 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e una memoria interna da 512 gigabyte. Il comparto fotografico ha pochi eguali, grazie anche alla fotocamera principale da 50 megapixel e alle tecnologie sviluppate da Samsung per migliorare la qualità degli scatti. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

Galaxy S24+

Oppo A38

Non solo smartphone con prezzi che sfiorano i 1.000 euro. Per chi vuole spendere molto di meno ed è alla ricerca di uno smartphone lowcost, questa è l’offerta perfetta. Stiamo parlando dell’Oppo A38, smartphone in offerta su Amazon con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a soli 129 euro. E lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Il telefono offre tutto quello che cerchi in un dispositivo di questo tipo: schermo grande e con una buona qualità delle immagini, processore potente, 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, che puoi aumentare fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. La fotocamera da 50 megapixel e la batteria da 5.000 mAh completano l’opera. Se vuoi spendere poco, difficilmente trovi di meglio.

Oppo A38

Cuffie Bluetooth lowcost

Come ogni settimana, oltre agli smartphone, vi suggeriamo anche degli accessori che si rivelano molto utili nella vita di tutti i giorni. E tra i più utili ci sono sicuramente le cuffie Bluetooth. Oggi trovi questo paio in offerta con uno sconto mai visto prima e le paghi pochissimo. Il merito è del quadruplo sconto, una rarità sul sito di e-commerce. Infatti, oltre allo sconto fisso del 50%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 10 euro. Ma non finisce qui: acquistandone almeno due paia puoi aggiungere altri due coupon sconto, rispettivamente del 5% e del 4%. La qualità audio è molto buona e sono anche impermeabili. Insomma, un’occasione d’oro da non farsi scappare.

Cuffie Bluetooth

Xiaomi Watch S1

Xiaomi oramai è diventata un punto di riferimento anche nel settore degli smartwatch, e il merito è di ottimi dispositivi come questo Xiaomi Watch S1. Un orologio che abbina alla tecnologia un design elegante che lo rende perfetto per qualsiasi outfit e anche per le cene di gala. Lo schermo AMOLED è visibile in qualsiasi situazione e lo puoi personalizzare scegliendo una delle tante watch faces a disposizione. Monitoraggio completo della salute e dell’attività fisica grazie a più di 100 modalità sportive. Puoi anche rispondere alle chiamate collegando l’orologio allo smartphone ed effettuare pagamenti in modalità contactless. La batteria ha una durata superiore ai 10 giorni. Grazie allo sconto del 37% il prezzo scende al minimo storico e risparmi quasi 100 euro.

Xiaomi Watch S1

Huawei Watch GT 3 Pro

Il Huawei Watch GT 3 Pro è uno smartwatch unico, realizzato con materiali di ottima qualità che lo rendono resistente e perfetto per gli amanti del trekking e delle passeggiate nei boschi. Per questo orologio top di gamma, Huawei ha utilizzato le migliori componenti sul mercato e lo ha dotato di tecnologie all’avanguardia che ti avvisano in tempo reale se notano qualche parametro vitale fuori norma. Ideale anche per gli amanti delle attività sportive, grazie alla possibilità di monitorare anche le statistiche avanzate. La batteria ha una durata che supera i 10 giorni con un utilizzo normale. Collegandolo allo smartphone, puoi anche rispondere alle chiamate. Grazie allo sconto eccezionale di oggi, risparmi più di 100 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Huawei Watch GT 3 Pro

Galaxy Watch5 Pro

Nell’introduzione lo avevamo anticipato: questa è la settimana degli smartphone e degli smartwatch. E l’offerta disponibile per il Galaxy Watch5 Pro ne è la dimostrazione. Questo orologio super resistente di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 54% e lo paghi meno della metà, con un risparmio che sfiora i 300 euro. Un vetro zaffiro protegge lo schermo touch, mentre la scocca è in titanio. A bordo l’ottimo sensore Samsung BioActive 3 in 1 in grado di svolgere tre azioni contemporaneamente: misurare la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca ed effettuare un’analisi dell’impedenza bioelettrica con la percentuale di grasso, acqua e muscoli presenti nel tuo corpo. Per gli appassionati dello sport ci sono 90 modalità di allenamento.

Galaxy Watch5 Pro

Smart TV Samsung 65 pollici

Nella nostra guida all’acquisto non può mai mancare uno smart TV e questa settimana ne troviamo uno ottimo di Samsung in offerta al minimo storico. Stiamo parlando di questo televisore da 65 pollici disponibile con uno sconto del 36% e risparmi ben 500 euro su quello di listino. E lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero approfittando della super promo Amazon. Le caratteristiche sono ottime: processore Quantum 4K Lite, Bixby e Alexa integrato, supporto a tutte le principali piattaforme di video streaming. Il tutto a un prezzo mai visto prima. Approfittane subito.

Smart TV Samsung 65 pollici

iMac con chip M3

Oltre all’iPhone 15 Plus, questa settimana in offerta troviamo anche l’iMac con chip M3, l’ultima versione lanciata sul mercato da Apple. Si tratta di un ottimo computer da ufficio e per chi lavora nel mondo dei servizi. Il processore Apple M3 assicura prestazioni straordinarie e supporta qualsiasi programma, anche quelli più pesanti per il montaggio video. Lo schermo Retina da 24 pollici con risoluzione 4,5K ti permette di vedere ogni contenuto al meglio e di lavorare senza troppi problemi. A supporto anche 8 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. Oggi è in offerta con uno sconto IVA che ti fa risparmiare più di 250 euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate offerto da Amazon.

iMac con chip M3

Tablet Blackview Tab30

Torna una delle offerte più amate dagli utenti: il triplo sconto sul tablet Blackview Tab 30. Questa settimana il prezzo crolla al minimo storico e lo paghi meno di 80 euro. Il merito, come detto, è del triplo sconto: oltre a quello fisso del 75%, puoi aggiungere un coupon sconto del 20% e acquistandone due paia ottieni uno sconto extra del 5%. Il tablet ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere: schermo da 10 pollici, processore potente, 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna. La batteria ti accompagna per tutto il giorno e grazie alla fotocamere integrate puoi anche scattare delle foto o registrare dei video. Approfitta subito dell’offerta, solitamente durano pochissimi giorni.

Blackview Tab30

HP Envy 6020e

Una delle periferiche che non può mai mancare in casa è la stampante. E negli ultimi anni il prezzo di questi dispositivi è calato di molto. Ne è la dimostrazione la stampante HP Envy 6020e che trovi su Amazon con uno sconto del 42% e al minimo storico di quest’ultimo periodo. La paghi solo 69 euro e fai un super acquisto. Essendo una stampante multifunzione la puoi utilizzare anche per fotocopiare e per scansionare qualsiasi documento. La puoi anche utilizzare dallo smartphone utilizzando l’apposita app.

HP Envy 6020e

Ecovacs Deebot X1+

Un robot aspirapolvere top di gamma a un prezzo mai visto prima. Questa è l’offerta che non devi farti scappare. Oggi trovi l’Ecovacs Deebot X1+ in promo con uno sconto del 55% e risparmi ben 600 euro sul prezzo di listino. non si tratta di un’aspirapolvere robot qualsiasi, ma di un modello dotato di sensori e telecamere avanzati che mappano alla perfezione l’abitazione in modo da evitare qualsiasi ostacolo ed evitare problemi. Non manca la stazione per lo svuotamento automatico che ti permette di utilizzare l’elettrodomestico per diverse settimane prima di svuotare il sacco. Lo puoi controllare anche i comandi vocali.

Ecovacs Deebot X1+

Lavatrice Candy 7 chilogrammi

Anche la lavatrice è diventata smart e la puoi controllare da remoto, oppure ti fornisce utili consigli su quale programma utilizzare in base alla tipologia di tessuto. E questo modello Candy con cestello da 7 chilogrammi ne è la dimostrazione: tramite l’app puoi fare di tutto e anche impostare l’orario del lavaggio. A disposizione hai ben 16 programmi che si adattano a qualsiasi tipologia di tessuto. Oggi la trovi in super offerta con uno sconto del 42% che fa risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino. Amazon offre anche dei servizi aggiuntivi per il ritiro del vecchio elettrodomestico e il disimballaggio con l’installazione di quello nuovo.

Lavatrice Candy 7 chilogrammi

Friggitrice Ariete Airy Fryer Mini

Un altro dispositivo che non manca mai nella nostra guida settimanale alle migliori offerte Amazon è la friggitrice ad aria. Questa volta la nostra scelta è ricaduta sulla friggitrice Ariete Airy Fryer Mini che si caratterizza per delle dimensioni super compatte e per tante funzioni che ti permettono di cucinare praticamente qualsiasi cibo. Oggi la trovi con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a soli 38,99 euro. Non è un caso che nelle ultime settimane ne sono state vendute più di 500 ed è una degli elettrodomestici per la cucina più acquistati delle ultime settimane.

Lavatrice Candy 7 chilogrammi

Telecamera di sicurezza

Chiudiamo con un dispositivo utile nella vita di tutti i giorni, che migliora la sicurezza della tua abitazione, che costa poco e che soprattutto trovi con un’offerta mai vista prima. Stiamo parlando di questa telecamera di sicurezza disponibile con un quadruplo sconto: oltre a due coupon del 35% e del 27%, puoi aggiungere altri due buoni sconto del 10% e del 3% acquistandone almeno due. Sommando tutti questi sconti, il prezzo finale è inferiore ai 20 euro e fai un super affare. Assicura immagini in alta definizione e ha anche un sensore per il rilevamento dei movimenti. Ti avvisa con una notifica se nota qualcosa di anomalo.

Telecamera di sicurezza