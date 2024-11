IPhone 16 e sconti all'80%: le promo imperdibili di Amazon

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Natale si avvicina, l’evento del Black Friday si avvicina (su Amazon comincerà il 21 novembre e terminerà il 2 dicembre) e su Amazon cominciano ad apparire tantissime offerte molto interessanti. E per l’occasione il sito di e-commerce ha anche esteso il periodo di reso fino al 15/31 gennaio 2025, in modo da acquistare dei regali in vista del Natale senza avere il timore di non poterli restituire. Come accade spesso quando si avvicinano degli eventi speciali come il Black Friday, Amazon lancia anche delle offerte anticipate. In questi giorni, infatti, potete acquistare dei prodotti della famiglia Echo a un prezzo speciale: inserendone due nel carrello, uno è (quasi) gratis. Ma non solo. Trovate anche dei bundle che comprendono l’Echo Dot e anche prodotti smart per la casa a meno di metà prezzo. E per concludere, c’è anche la promo che riguarda Audible, il servizio dedicato ai podcast e agli audiolibri: tre mesi di abbonamento a soli 0,99 euro.

Le migliori promo della settimana di Amazon non finiscono di certo qui. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle offerte disponibili sul sito di e-commerce che riguardano smartphone, smartwatch, smart TV e anche gli elettrodomestici per la casa. Ad esempio, trovi l’iPhone 16 al minimo storico e non approfittarne sarebbe un grossissimo errore. Tutti i prodotti che abbiamo selezionato sono disponibili nella lista qui in basso: basta cliccare sul link e accedere alla pagina prodotto per completare l’acquisto. Per molti prodotti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate.

Amazon, le migliori offerte 11 – 17 novembre

Con l’avvicinarsi del Natale aumentano in maniera esponenziale anche le offerte su Amazon. E lo si può notare dalla lunga lista qui in alto. C’è veramente l’imbarazzo della scelta, dagli smartphone fino alle promo anticipate per il Black Friday di cui abbiamo già parlato. Tra le promo che catturano subito l’attenzione c’è sicuramente l’iPhone 16 disponibile al prezzo più basso di sempre e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Lo trovi in diverse colorazione. In offerta c’è anche il principale antagonista dell’iPhone 16: il Galaxy 24 Ultra con uno sconto di quasi 700 euro che lo fa diventare uno dei best buy della settimana. Per chi, invece, è alla ricerca di uno smart TV è impossibile non citare il LG QNED da 55 pollici di ultima generazione: grazie allo sconto del 46% lo paghi quasi la metà. Tra gli elettrodomestici c’è una promo che sta andando a ruba: l’asciugatrice Electrolux con cestello da 8 chilogrammi. Oltre allo sconto presente in pagina, puoi aggiungere anche un coupon che fa scendere il prezzo a meno della metà.

iPhone 16

Per la prima volta da quando è uscito sul mercato, troviamo in offerta su Amazon l’iPhone 16. Lo sconto non è elevatissimo, ma per un telefono Apple lanciato sul mercato da circa un mese si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire. È disponibile a un prezzo di 939 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate da 187,80 euro al mese. Rispetto al modello precedente, l’iPhone 16 segna un deciso salto generazionale, soprattutto sotto il punto di vista delle prestazioni. A bordo trovi il nuovo processore A18 pensato per il nuovo sistema di intelligenza artificiale che farà il suo debutto nei prossimi mesi sugli smartphone Apple. Nuovo è anche il sistema di fotocamere posteriore, con un sensore principale da 48 megapixel che funge anche da teleobiettivo e un sensore ultragrandangolare da 12 megapixel con il quale fare foto macro. Sulla cornice laterale Apple ha aggiunto anche un pulsante con feedback aptico con il quale puoi accedere velocemente all’app fotocamera e gestire le impostazioni principali.

iPhone 16 – blu

iPhone 16 – verde

iPhone 16 – bianco

iPhone 16 – nero

iPhone 16 – rosa

Galaxy S24 Ultra

Settimana ricca per chi è sta cercando uno smartphone premium a un prezzo speciale. Su Amazon è disponibile il Galaxy S24 Ultra con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 1199 euro, con un risparmio netto che sfiora i 700 euro. Il prezzo è sicuramente elevato, ma si tratta della versione più potente, con 12 gigabyte di RAM e 1 terabyte di memoria interna. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 239,80 euro al mese. La scheda tecnica non teme confronti: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con risoluzione QuadHD e refresh rate fino a 120 Hz. Le performance sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen 3.

Il vero punto forte dello smartphone, però, resta il comparto fotografico. Nella parte posteriore hai ben quattro fotocamere: quella principale da 200 megapixel, un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel, un primo teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e un secondo teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Un comparto completo, versatile e con pochi eguali sul mercato. Come è con pochi eguali la presenza della S Pen, il pennino che trasforma lo smartphone in un taccuino digitale: puoi prendere appunti, disegnare e fare tantissime altre cose. Sullo smartphone è presente anche Galaxy AI, il nuovo sistema di intelligenza artificiale di Samsung che offre tanti strumenti utili e gratuiti che ti semplificano alcune semplici azioni quotidiane.

Galaxy S24 Ultra

Xiaomi 14T

Se non volete spendere una cifra vicina ai mille euro, ma allo stesso tempo volete uno smartphone performante, lo Xiaomi 14T è lo smartphone che fa per te. Questa settimana è disponibile in promo a un prezzo di 469 euro con uno sconto del 28%. Per un telefono uscito sul mercato da poco più di un mese si tratta di un’occasione veramente irripetibile. E lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Cosa rende unico lo smartphone di Xiaomi? Sicuramente il comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica. Ottimi sensori che assicurano scatti e video professionali in ogni occasione. Il tutto assistito da una scheda tecnica da top di gamma: schermo grande e con refresh rate fino a 144 Hz, batteria a lunga durata e che si ricarica in un lampo e un processore di ultima generazione potente ed efficace.

Xiaomi 14T

Galaxy A05s

Per chi vuole spendere poco per il nuovo smartphone c’è un’offerta che non bisogna farsi scappare: il Galaxy A05s. Il telefono lowcost di Samsung è disponibile in offerta a un prezzo di 117,90 euro con uno sconto del 34%. Uno dei migliori telefoni in questa fascia di prezzo grazie a delle caratteristiche tecniche molto equilibrate. Schermo da 6,7 pollici che ti permette una visione immersiva di qualsiasi contenuto, processore Snapdragon e 128 gigabyte di memoria espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. Batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Galaxy A05s

Cuffie Bluetooth lowcost

Come ogni settimana, oltre agli smartphone ti proponiamo anche alcuni accessori molto utili e a un prezzo bassissimo. Tra i più acquistati questa settimana c’è questo paio di cuffie Bluetooth disponibili con un super sconto dell’88% che fa crollare il prezzo a soli 9,99 euro. La qualità del suono è buona e sono compatibili con qualsiasi smartphone. La durata della batteria è fino a 46 ore utilizzando la custodia di ricarica. Sono anche impermeabili, quindi le puoi utilizzare anche mentre ti alleni.

Cuffie Bluetooth lowcost

Power bank magnetico Anker

Uno degli accessori che non puoi non avere se hai un iPhone è il powerbank magnetico. Questa settimana su Amazon troviamo questo modello Anker da 5.000mAh compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone con uno sconto del 59% e lo paghi solamente 20,57 euro. Assicura una carica aggiuntiva al tuo smartphone Apple e concludi una giornata senza troppi patemi.

Power bank magnetico Anker

Galaxy Watch FE

Da oggi la versione economica dello smartwatch Samsung costa ancora meno. Il Galaxy Watch FE, infatti, è disponibile a un prezzo di soli 119 euro grazie allo sconto del 40%. Il risparmio è netto e approfitti di un’ottima occasione. Lo smartwatch di Samsung ha tutto quello che cerchi in un orologio smart: un sistema di monitoraggio del benessere e della salute avanzato, tante modalità di allenamento e una versatilità senza pari. Lo puoi utilizzare sia nella vita di tutti i giorni per tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali sia mentre ti alleni. Puoi anche pagarlo in 5 rate da 23,80 euro al mese, praticamente meno di un caffè al giorno.

Galaxy Watch FE

Smart TV LG QNED 55 pollici

Una delle migliori offerte di questa settimana riguarda lo smart TV LG QNED da 55 pollici della Serie 85. Televisore lanciato sul mercato quest’anno e disponibile da oggi a un prezzo veramente vantaggioso. Il merito è dello sconto del 46% che te lo fa pagare 649 euro, con un risparmio netto di 550 euro sul prezzo consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 129,80 euro al mese. La scheda tecnica di questo televisore è veramente interessante: schermo da 55 pollici con risoluzione 4K e tecnologia Quantum Dot e NanoCell che migliora la qualità delle immagini e rende i colori più realistici. Processore prestazionale e sistema operativo webOS aggiornato all’ultima versione che supporta tutte le principali app per lo streaming. A questo prezzo è un affare da non farsi scappare.

Smart TV LG QNED 55 pollici

Computer portatile jumper

Se siete alla ricerca di un computer portatile a un buon prezzo e con una buona scheda tecnica, questa è la promo che fa per voi. Su Amazon trovi il notebook jumper con schermo da 15,6 pollici, processore Intel, 12 gigabyte di RAM e 640 gigabyte di memoria interna (SSD da 512 GB e memoria eMMC da 128 gigabyte) in offerta con uno sconto del 70% a soli 359,99 euro. Un risparmio superiore agli 800 euro rispetto a quello consigliato. Un computer utile sia per gli studenti sia per lavorare da casa o in ufficio. Inoltre, hai a disposizione anche un anno di abbonamento al pacchetto Office 365.

Computer portatile jumper

Friggitrice ad aria Panasonic

Non può di certo mancare una friggitrice ad aria nella nostra guida all’acquisto con le migliori promo della settimana. Abbiamo scelto questa friggitrice ad aria Panasonic disponibile con uno sconto del 44% a un prezzo di 99,99 euro. Rispetto ai classici modelli che vediamo solitamente sul mercato, ha una caratteristica che la differenzia: un cestello semitrasparente che ti fa vedere come sta andando la cottura. Per il resto è una classica friggitrice ad aria con ben 11 programmi di cottura e che ti permette di preparare veramente di tutto, dalle classiche patate al forno fino alla carne grigliate e le verdure.

Friggitrice ad aria Panasonic

Spazzolino elettrico Oral-B iO5

Ottima occasione per lo spazzolino elettrico Oral-B iO5. Questa settimana è disponibile al prezzo più basso di sempre di 99,99 euro grazie allo sconto del 58%. Lo paghi meno della metà e acquisti uno spazzolino elettrico con tecnologie avanzate e che utilizza l’intelligenza artificiale per studiare lo spazzolamento dei denti e per suggerirti cosa cambiare. Nella confezione trovi anche la custodia da viaggio e tre testine di ricambio.

Spazzolino elettrico Oral-B iO5

Forno elettrico G3 Ferrari

Se siete degli amanti della pizza, questa è un’offerta che non potete farvi scappare. Su Amazon trovi il forno elettrico G3 Ferrari di ultima generazione in offerta con un ottimo sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 75,99 euro. Al momento è il più venduto su Amazon e non potrebbe essere altrimenti. Pizza fragrante in soli 5 minuti e nella confezione è disponibile anche un ricettario e la paletta per girare la pizza.

Forno elettrico G3 Ferrari

Asciugatrice Electrolux da 8 chilogrammi

Uno degli elettrodomestici più venduti in questo periodo è l’asciugatrice e su Amazon troviamo in offerta questo modello della Electrolux con cestello da 8 chilogrammi con un doppio sconto imperdibile. Oltre a quello fisso del 44% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 60,40 euro. In questo modo la paghi solamente 428,60 euro, meno della metà del prezzo consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon. Inoltre, puoi aggiungere dei servizi extra come il ritiro del vecchio elettrodomestico e il disimballaggio di quello nuovo. Classe di efficienza energetica A++ e tecnologie innovative che non rovinano i tessuti.

Asciugatrice Electrolux da 8 chilogrammi

Offerte anticipate Black Friday

Abbiamo una data: l’evento dedicato al Black Friday comincerà giovedì 21 novembre e ci terrà compagnia fino al 2 dicembre, giorno del Cyber Monday che solitamente conclude il periodo di sconti prima del Natale.

Come accade spesso con questi eventi, Amazon anticipa alcune offerte già nelle settimane precedenti e ha fatto così anche questa volta. Per l’occasione ha rilanciato una promo che in passato ha avuto molto successo: "paghi 1 prendi 2". La promo riguarda alcuni degli smart speaker di Amazon: l’Echo Dot, l’Echo Pop e anche il nuovo Amazon Echo Spot. Come funziona questa promo? Molto semplice. In fase di acquisto, basta aggiungere nel carrello due unità di un prodotto e inserire un codice sconto. In fase di pagamento ne pagherai solamente uno.

Ad esempio, per l’Echo Dot di quinta generazione, il prezzo per due dispositivi è di 49,98 euro inserendo in fase di check-out il codice sconto "ECHO DOT". Per l’Echo Pop, lo smart speaker compatto di nuova generazione, il prezzo per due unità è di 37,98 euro inserendo il codice "ECHOPOP".

Echo Dot

Echo Pop

Per l’Echo Show 5 di terza generazione (l’ultimo lanciato sul mercato) il prezzo per due unità è di 127,98 euro inserendo il codice "ECHOSHOW5". Infine, con la stessa promozione è disponibile anche il nuovo Echo Spot, l’ultimo modello lanciato sul mercato. Una sveglia intelligente con Alexa integrato e che puoi posizionare comodamente sul comodino di casa. Inserendo il codice sconto "ECHOSPOT" il prezzo per due unità è di 107,98 euro.

Echo Show 5

Echo Spot

Non mancano anche delle offerte bundle che riguardano sempre gli Echo Dot di quinta generazione e sempre per le offerte anticipate del Black Friday. Ad esempio, su Amazon trovi il bundle che comprende due Echo Dot e la lampadina smart Hue oppure due Echo Dot e la presa smart Sengled in promo al prezzo più di sempre di 54,98 euro. Lo sconto supera il 50% e trasformi la tua abitazione in una smart home spendendo pochissimo.

Bundle 2 Echo Dot + lampadina Hue

Bundle 2 Echo Dot + presa smart Sengled

Audible

In vista del Black Friday Amazon torna con uno dei suoi cavalli di battagli: l’abbonamento per tre mesi di Audible a soli 0,99 euro. Audible è uno dei servizi di Amazon più amati dagli utenti: mette a disposizione una quantità sterminata di audiolibri, sia in lingua italiana sia in inglese, e le migliori serie podcast prodotte in esclusiva. Con l’abbonamento puoi ascoltare tutto quello vuoi, quando vuoi. Infatti, grazie alla possibilità di scaricare i tuoi contenuti proferiti puoi ascoltarli anche offline. Puoi disdire l’abbonamento quando vuoi e non hai l’obbligo del rinnovo. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

TRE MESI DI ABBONAMENTO A SOLI 0,99 EURO