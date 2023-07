Offerte Prime Day 2023: i migliori smartphone da comprare oggi

Fonte foto: Wachiwit/iStock

Sono loro i dispositivi più ricercati in questo Prime Day 2023, i due giorni di offerte (dalle ore 00:01 dell’11 luglio alle ore 23:59 del 12 luglio) dedicate a gli utenti Amazon Prime. Stiamo parlando logicamente degli smartphone, dispositivi sempre più importanti all’interno dello nostre vite. Questo Prime Day 2023 non ci delude: troviamo tantissimi dispositivi in offerta al minimo storico e si riescono a risparmiare anche cifre importanti che superano abbondantemente i 500€. C’è solo l’imbarazzo della scelta: si va da modelli top di gamma come l’Oppo Find X5 Pro (-38%, risparmi 500€), l’iPhone 14 (al minimo storico con il prezzo che per la prima volta scende sotto gli 800€), fino ai telefoni economici come il realme Narzo 50A Prime che troviamo con a meno di 100€.

Tutte le promo lampo sugli smartphone presenti in questo articolo sono riservate agli utenti Prime: se ancora non siete iscritti potete farlo ora approfittando del periodo gratuito di trenta giorni, senza nessun obbligo di rinnovo (potete disdire in qualsiasi momento). Per iscrivervi gratis ad Amazon Prime, basta cliccare qui.

Galaxy S23 Ultra

Offerta shock per il Galaxy S23 Ultra. In questo Prime Day 2023 lo troviamo con un doppio sconto che fa crollare letteralmente il prezzo. Infatti, oltre allo sconto del 20% presente in pagina, è disponibile un cashback offerto da Samsung di ben 300€. Sommando le due promozioni, il risparmio totale supera i 600€ e lo sconto si avvicina al 40%. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sullo smartphone c’è poco da dire, è uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato: schermo super fluido da 6,8", processore Snapdragon 8 Gen 2 (uno dei migliori sul mercato) e comparto fotografico composto da ben quattro sensori, di cui quello principale da ben 200MP. Difficile chiedere di più a questo prezzo. La promo scade tra pochissimi giorni, quindi dovete essere veloci.

N.B. Il prezzo nel box potrebbe non essere aggiornato. Ti consigliamo di cliccare e ti si aprirà direttamente la pagina Amazon Prime con il prezzo esatto.

Galaxy S23 Ultra

iPhone 14

Non è una vera e propria offerta del Prime Day, ma la segnaliamo comunque vista l’eccezionalità della portata. In questi giorni su Amazon è disponibile l’iPhone 14 al prezzo più basso di sempre (per la prima volta sotto gli 800€), grazie allo sconto che supera i 200€. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Per quanto riguarda lo smartphone c’è poco da dire. L’iPhone 14 è uno dei migliori dispositivi presenti sul mercato: schermo Super Retina XDR da 6,1", processore A15 Bionic potenziato, doppia fotocamera da 12MP per foto perfette anche quando c’è poca luce. E la batteria vi accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi.

N.B. Il prezzo nel box potrebbe non essere aggiornato. Ti consigliamo di cliccare e ti si aprirà direttamente la pagina Amazon Prime con il prezzo esatto.

iPhone 14

Oppo Find X5 Pro

Una delle migliori offerte di questo Prime Day 2023 riguarda l’Oppo Find X5 Pro. Stiamo parlando di uno smartphone premium con una scheda tecnica speciale: schermo AMOLED da 6,7" con risoluzione FHD e tecnologia LTPO che assicura dei consumi più bassi rispetto ai display normali. Oltre a questo bisogna aggiungere anche una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e la protezione dalle fastidiose luci blu. Le performance sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen 1, dai 12GB di RAM e dai 256GB di memoria interna. Ottimo il comparto fotografico posteriore composto da una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP; fotocamera ultra-grandangolare da 50MP e un teleobiettivo da 13MP. Batteria da 5000mAh con ricarica super rapida da 80W. Tutto questo con uno sconto del 38% sul prezzo di listino che permette di risparmiare ben 500€. Un prezzo veramente eccezionale.

N.B. Il prezzo nel box potrebbe non essere aggiornato. Ti consigliamo di cliccare e ti si aprirà direttamente la pagina Amazon Prime con il prezzo esatto.

Oppo Find X5 Pro

realme Narzo 50A Prime

Per acquistare un buono smartphone non è necessario spendere delle cifre enormi. Se lo si utilizza principalmente per telefonare e chiamare, allora può andare bene anche un telefono entry-level. E in questo Prime Day 2023 troviamo a meno di 100€ il realme Narzo 50A Prime. Si tratta del minimo storico grazie allo sconto del 41%: un affare da non farsi sfuggire per nessun motivo. Le prestazioni non sono certo quelle di un top di gamma, ma dice comunque la sua. Schermo da 6,6", tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP e una batteria a lunghissima durata che vi accompagna fino a due giorni con un utilizzo normale. Come muletto o come dispositivo principale, questo realme Narzo 50A Prime vi regala grosse soddisfazioni. Rapporto qualità-prezzo veramente elevato.

N.B. Il prezzo nel box potrebbe non essere aggiornato. Ti consigliamo di cliccare e ti si aprirà direttamente la pagina Amazon Prime con il prezzo esatto.

realme Narzo 50A Prime

Poco X4 GT

In pochi la conosceranno (scusate il gioco di parole), ma Poco è un’azienda cinese che fa parte del network di aziende controllate o gestite da Xiaomi. Quindi questo Poco X4 GT beneficia della partnership instaurata dalle due aziende e prende il meglio degli smartphone Xiaomi, a partire dalla qualità dei materiali e delle componenti. Uscito da poco sul mercato, si tratta di un ottimo medio di gamma che per il Prime Day troviamo anche a un prezzo eccezionale grazie allo sconto del 35%. La scheda tecnica non tradisce: schermo AMOLED da 6,6" con refresh rate fino a 144Hz, processore MediaTek Dimensity 8100, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Per gli amanti delle foto, nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 64MP. Insomma, prezzo da medio di gamma, prestazioni da top. Offerta veramente ottima.

N.B. Il prezzo nel box potrebbe non essere aggiornato. Ti consigliamo di cliccare e ti si aprirà direttamente la pagina Amazon Prime con il prezzo esatto.

Poco X4 GT

Xiaomi 13 Lite

Tra gli smartphone che si posizionano in quella fascia di mercato ibrida tra i top e i medio di gamma c’è sicuramente lo Xiaomi 13 Lite, lanciato sul mercato all’inizio di quest’anno. Stiamo parlando di un dispositivo per il Prime Day troviamo con uno sconto molto interessante del 32% che permette di risparmiare più di 150€ sul prezzo di listino. La scheda tecnica non lascia dubbi al riguardo: schermo AMOLED da 6,55" con AdaptiveSync e refresh rate fino a 120Hz. Sotto la scocca c’è posto per il processore Snapdragon 7 Gen 1, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ottimo comprato fotografico con tripla fotocamera e sensore principale da 50MP. La batteria è da 4500mAh con ricarica rapida da 67W. Il tutto al prezzo più basso di sempre.

N.B. Il prezzo nel box potrebbe non essere aggiornato. Ti consigliamo di cliccare e ti si aprirà direttamente la pagina Amazon Prime con il prezzo esatto.

Xiaomi 13 Lite

OnePlus Nord 2T

Tutto quello che puoi chiedere a uno smartphone medio di gamma, ma a un prezzo mai visto prima. Se siete alla ricerca di un ottimo affare, ecco servito il OnePlus Nord 2T. Oggi lo troviamo con uno sconto del 27% e lo si paga solamente 299€. Si tratta di un prezzo eccezionale per un dispositivo che monta un ottimo processore MediaTek Dimensity 1300 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo ha tutto quello che serve a un dispositivo di questo genere: dimensioni giuste (6,43") e refresh rate elevato (90Hz). Ottimo anche il comparto fotografico, soprattutto per un telefono che costa meno di 300€: fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, sensore ultragrandangolare da 8MP e obiettivo macro da 2MP. Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che supporta la ricarica ultra-rapida da 80W.

N.B. Il prezzo nel box potrebbe non essere aggiornato. Ti consigliamo di cliccare e ti si aprirà direttamente la pagina Amazon Prime con il prezzo esatto.

OnePlus Nord 2T