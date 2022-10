Oggi esce Munich Games: la storia vera

L’incubo dell’attentato ai Giochi di Monaco del 1972 rivive nella nuova serie thriller Sky Original tedesca intitolata Munich Games, visibile da oggi, 5 ottobre 2022, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Creata e scritta da Michal Aviram, già autrice del cult mondiale Fauda, la miniserie è composta da sei episodi ed è ambientata a Monaco di Baviera nell’anniversario dell’attentato. Sebbene la storia della miniserie sia di fantasia, il retroscena storico – ovvero l’attentato di Monaco – non lo è.

La storia degli attentati di Monaco

Durante le Olimpiadi estive del 1972 a Monaco di Baviera un commando dell’organizzazione terroristica palestinese chiamata Settembre Nero ha sequestrato e ucciso 11 atleti israeliani che si trovavano nel villaggio olimpico. Nel corso delle operazioni di salvataggio hanno perso la vita anche cinque terroristi e un poliziotto tedesco.

La drammatica vicenda è stata raccontata in film e serie tv e ne ha ispirati molti altri, tra cui il film Munich del 2005 si Steven Spielberg.

Di cosa parla Munich Games

La miniserie è ambientata nella Monaco di Baviera del 2022, quindi 50 anni dopo l’attentato che causò la morte di 11 israeliani. In città è in programma una partita di calcio amichevole fra una squadra di Tel Aviv e una squadra del posto. L’evento ha un evidente significato simbolico, ma la tensione è altissima e le implicazioni a livello politico non mancano.

I protagonisti della miniserie sono due agenti che collaborano per sventare la minaccia di un nuovo attacco terroristico: Oren Simon, un agente del Mossad di stanza a Berlino che intercetta un messaggio in un forum del dark web pochi giorni prima della partita, e Maria Köhler, un’agente della polizia criminale di stato tedesca (LKA), di origini libanesi.

Mentre gli sforzi congiunti dei due protagonisti faranno di tutto per evitare che la storia si ripeta, la trama della miniserie mette sul piatto molti temi attuali: la geopolitica, la manipolazione delle informazioni, la minaccia dell’estremismo in tutto il mondo…

Chi recita in Munich Games

Il cast di Munich Games include Seyneb Saleh, Yousef Sweid, Sebastian Rudolph e Dov Glickman. Prodotta da Amusement Park Films, CBS Studios e Sky Studios, la miniserie è sceneggiata da Martin Behnke e diretta da Philipp Kadelbach (che ha già lavorato in Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino e Profumo).

Quando escono gli episodi di Munich Games

Munich Games, come già detto, va in onda dal 5 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: escono due episodi a settimana, ogni mercoledì, su Sky Atlantic. Le puntate sono disponibili anche on demand.