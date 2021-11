Omicidio Kennedy: dove vedere la serie TV

John Fitzgerald Kennedy è stato il 35° presidente degli Stati Uniti, ucciso a Dallas in un attentato il 22 novembre 1963. Il regista Oliver Stone ha deciso di celebrarlo proponendo una mini-serie in quattro episodi sull’omicidio Kennedy, dal titolo JFK: Destiny betrayed.

Ad oggi la morte di Kennedy rappresenta ancora una vicenda storica controversa, tanto che sono molte le teorie del complotto che additano diversi assassini. In quel lunedì del 1963, il 35° presidente è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa durante una sfilata in auto a Dallas, in Texas. Il regista Stone ripercorre l’attività politica di Kennedy prima dell’omicidio, analizzando e raccontando la vicenda anche attraverso nuove prove e documenti, che sono stati recentemente desecretati. Un modo di ricordare J. F. Kennedy e di interpretare un avvenimento storico che rimane tra i più controversi del Novecento.

Mini-serie omicidio Kennedy: di cosa parla

La mini-serie firmata dal regista Oliver Stone si chiama JFK: Destiny betrayed, una docu-serie in cui si ripercorre la prima formazione della visione del mondo di quella che è stata la politica estera del presidente Kennedy.

Dai viaggi in Vietnam come senatore, fino al sostegno alle democrazie nascenti in Africa e le sue posizioni anticoloniali che lo portarono a schierarsi in opposizione all’amministrazione Eisenhower, la CIA e anche il Pentagono.

Stone offre agli spettatori anche uno sguardo dietro le quinte di quanto è accaduto subito dopo l’omicidio: dai sospetti iniziali del fratello Robert Kennedy alle sue opinioni sull’indagine ufficiale della Commissione Warren. Il tutto viene rigorosamente basato sulle prove forensi e balistiche, oltre che sui documenti di recente desecretati, per restituire una ricostruzione oggettiva su quanto accaduto.

Mini-serie omicidio Kennedy: il cast

Le voci narranti della mini-serie sull’omicidio Kennedy sono Whoopi Goldberg e Donald Sutherland, mentre per la versione italiana saranno disponibili dei sottotitoli. I due famosi attori guideranno gli spettatori nel viaggio tra le prove dell’epoca e i documenti, che saranno presentati da un gruppo di scienziati forensi, medici, esperti di balistica, storici e testimoni.

Mini-serie omicidio Kennedy: dove e quando vederla

JKF: Destiny betrayed arriverà in onda la sera di lunedì 22 novembre, proprio in occasione dell’anniversario dell’omicidio del presidente Kennedy. La mini-serie sarà trasmessa alle 21.15 su Sky Documentaries, ai canali 122 e 402, ma sarà disponibile anche on demand e in streaming sulla piattaforma NOW.