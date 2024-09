Maria, dove vedere il film con Angelina Jolie nei panni di Maria Callas

È stato presentato in questi giorni alla Mostra del Cinema di Venezia il film Maria diretto Pablo Larraín e con Angelina Jolie, già vincitrice di un Oscar per la sua interpretazione in Ragazze interrotte, nel ruolo della cantante d’opera Maria Callas. È notizia recente che il film sarà prossimamente disponibile in streaming su Netflix. «Sono entusiasta di collaborare nuovamente con il team di Netflix che ha a cuore i film in modo molto appassionato», ha commentato il regista cileno noto, tra le altre cose, per Jackie, Spencer e El Conde.

Com’è Maria, il film su Maria Callas

«Questo film è il mio lavoro più personale fino a ora», ha commentato il regista parlando di Maria. «È un’immaginazione creativa e un ritratto psicologico di Maria Callas che, dopo aver dedicato la sua vita ad esibirsi per il pubblico di tutto il mondo, decide finalmente di trovare la propria voce, la propria identità e cantare per sé stessa. Sono profondamente onorato di raccontare questa storia e condividerla con il pubblico di tutto il mondo, come ha fatto Maria con la sua vita».

Il film Maria racconta gli ultimi anni di Maria Callas, celebre cantante d’opera. Siamo nella Parigi degli anni Settanta e la cantante, ormai alla fine della sua vita, riceve a casa un giornalista con il quale rievoca alcuni episodi fondamentali della sua vita. Grazie a questo espediente narrativo, la trama ripercorre anche i momenti del passato in cui Callas perse la sua voce e provò a riconquistarla.

Il film è idealmente l’ultimo capitolo della trilogia che il regista cileno ha dedicato alle donne celebri del XX secolo: i primi due capitoli sono i film Jakie, con Natalie Portman nei panni della first lady Jacqueline Kennedy; e Spencer, con Lady Diana interpretata da Kristen Stewart.

A seguire una scena in anteprima dal film Maria:

Chi recita in Maria: il cast

Oltre alla già citata Angelina Jolie, nel cast di Maria ci sono Kodi Smit-McPhee, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino e Valeria Golino.

Il film è scritto da Steven Knight, che aveva già collaborato con Larrain per il film Spencer.

Dove si sono svolte le riprese di Maria?

Le riprese del film Maria si sono svolte a Budapest, Parigi e Atene. Ci sono anche delle location italiane, in particolare Milano e il Teatro alla Scala.

Quando esce Maria in streaming

Il film Maria, dedicato a Maria Callas, è stato proiettato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia il 29 agosto 2024 ed è stato accolto con diversi minuti di applausi.

Angelina Jolie weeps through an 8-minute #Venezia81 standing ovation for ‘Maria,’ which will be a major Oscars contender. pic.twitter.com/PMiu4RWJ09 — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) August 29, 2024

Dal 1° gennaio 2025 il film sarà invece distribuito al cinema. Come anticipato, il film sarà poi disponibile su Netflix negli Stati Uniti. La data esatta del debutto in streaming ed eventuali altri Paesi interessati da questa novità non sono ancora stati annunciati.