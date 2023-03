OnePlus 10T al minimo storico: oggi è un vero affare

Le Offerte di Primavera sono ufficialmente terminate, ma su Amazon resta ancora qualche promo incredibile. E tra queste offerte ancora attive ce ne è una da non farsi sfuggire per nessun motivo. Riguarda il OnePlus 10T, uno smartphone top di gamma dalle prestazioni elevatissime e con un comparto fotografico che ha veramente pochi eguali. La notizia più importante, però, riguarda lo sconto: oggi è disponibile al minimo storico grazie a uno sconto top del 37% che fa risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino. Oltre a essere il minimo storico su Amazon, si tratta anche del miglior prezzo web e della miglior offerta che possiate trovare al momento per un telefonino sul sito di e-commerce.

Il OnePlus 10T segue a pieno la filosofia del colosso cinese. Uno smartphone dalle prestazioni elevatissime e che oggi troviamo veramente a un super prezzo. La scheda tecnica è un’assoluta garanzia: processore Snapdragon potentissimo, tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, schermo super fluido e per concludere una ricarica rapidissima da 150W che impiega meno di mezzora per assicurare il 100% di autonomia. Insomma, uno smartphone pensato per coloro che vogliono sempre il massimo senza trascurare il comfort di un design premium. Da acquistare subito.

OnePlus 10T: la scheda tecnica

Per capire la bontà di questo device basta veramente poco: la presenza del bollino "Amazon’s Choice" nella pagina prodotto. Si tratta di una certificazione di qualità riservata solamente ai prodotti che rispettano alcuni requisiti ben specifici e il OnePlus 10T li ha tutti. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Uno smartphone che punta tutto sulle prestazioni, come si intuisce dalla presenza del processore Snapdragon 8+ Gen 1, uno dei più potenti disponibili sul mercato. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Altrettanto top il display Fluid AMOLED da 6,7" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. La frequenza di aggiornamento si adatta automaticamente a 60, 90 e 120Hz in base alla tipologia di contenuto in modo da ottimizzare il consumo di energia. Le dimensioni big lo rendono perfetto per vedere film e serie TV.

OnePlus ha dotato il dispositivo anche di un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e sensore macro da 2MP. Presenti diverse modalità di scatto molto utili, come ad esempio la Nightscape 2.0 che permette di scattare immagini luminose anche in assenza di luce. La fotocamera frontale è da 16MP.

Chiudiamo con la batteria da 4800mAh che ti accompagna a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica super rapida da 150W impieghi meno di mezzora per avere il 100% di autonomia. La velocità di ricarica viene ottimizzata grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale che si adatta alle tue abitudini di ricarica.

OnePlus 10T in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo e minimo storico per il OnePlus 10T. Lo smartphone top di gamma oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 452,02€, con uno sconto incredibile del 37%. Acquistandolo ora risparmi quasi 300€ e approfitti del minimo storico. La consegna e la spedizione sono curati direttamente dal Amazon e bisogna aspettare pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore. Il dispositivo usufruisce anche del reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto, in modo da poterlo testare in tutta tranquillità.

