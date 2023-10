OnePlus 9, prezzo in picchiata: oggi lo paghi la metà

Fonte foto: Karlis Dambrans / iStock

Un semplice trucco per risparmiare sull’acquisto di uno smartphone è di non puntare sull’ultimo modello lanciato sul mercato, ma di guardare quelli precedenti. Molto spesso le differenze sulle caratteristiche sono veramente minime e si riescono a risparmiare anche centinaia di euro. Se a questo aggiungi anche il fatto che i modelli più vecchi li trovi molto spesso in offerta, ecco che riesci a fare anche degli affari incredibili. Come capita oggi con il OnePlus 9, smartphone top di gamma dell’azienda cinese disponibile su Amazon a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto eccezionale del 51%.

Il OnePlus 9 è stato lanciato da oramai poco più di un anno, ma resta ancora un dispositivo affidabilissimo. Il merito è delle componenti scelte dal produttore cinese e soprattutto dei continui aggiornamenti software e di sicurezza che vengono rilasciati. Per quanto riguarda la scheda tecnica, difficilmente trovi di meglio a questo prezzo: schermo super fluido e con una luminosità elevata, processore Snapdragon sinonimo di efficienza e potenza e infine anche un comparto fotografico da urlo grazie alla collaborazione con Hasselblad, colosso svedese con decenni di esperienza nel settore.

Uno smartphone top lo riconosci da pochi e semplici elementi: lo schermo, il processore e soprattutto il comparto fotografico. E questo OnePlus 9 ce lo dimostra, partendo proprio dal comparto fotografico. L’azienda cinese ha stretto una forte collaborazione con Hasselblad, colosso svedese specializzato nella fotografia professionale, per migliorare la qualità delle immagini. Gli ingegneri svedesi si sono focalizzati soprattutto sulla calibrazione naturale del colore e sullo sviluppo del software della fotocamera. E il risultato è eccezionale. Il OnePlus 9 è un vero cameraphone che assicura foto e video con una qualità elevatissima. Il merito è anche del comparto fotografico a supporto: nella parte posteriore trovi un sensore principale da 48MP, un obiettivo ultragrandangolare da 50MP e un sensore monocromatico da 2MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16MP.

Passando allo schermo, sul OnePlus 9 è presente un display Fluid AMOLED da 6,7" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende scorrevole e fluido, un vero piacere per gli occhi. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore Snapdragon 888 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che ti accompagna senza troppi patemi fino a fine giornata. Grazie alla ricarica Warp Charge 65T ottieni il 100% di autonomia in circa 30 minuti.

Un’offerta da cogliere al volo. Oggi trovi il OnePlus 9 in offerta su Amazon con uno sconto del 51% che fa scendere il prezzo a 349€. A questo prezzo oramai acquisti solamente smartphone medio di gamma, mentre questo telefono OnePlus strizza l’occhio agli smartphone premium, come abbiamo appena visto analizzando la scheda tecnica. Acquistandolo oggi risparmi più di 350€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Il dispositivo viene spedito da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per fare il reso gratuito hai a disposizione ben 30 giorni di tempo dall’acquisto.

