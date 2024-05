Steve Carell e Tina Fey nel cast di una nuova commedia Netflix

I due attori comici, già insieme nel film Notte folle a Manhattan, saranno protagonisti della serie The Four Seasons, adattamento del film omonimo del 1981

Fonte foto: Netflix/X

Saranno Steve Carell e Tina Fey i protagonisti di The Four Seasons, una nuova serie comedy e romantica in arrivo prossimamente su Netflix. Scritta da Lang Fisher, Tracey Wigfield e da Fey stessa, la serie tv è il riadattamento dell’omonimo film del 1981 diretto da Alan Alda e uscito in Italia con il titolo Le quattro stagioni.

Non è la prima volta che i due celebri e brillanti comici – lui famoso soprattutto per il ruolo di Michael Scott in The Office (nella foto di apertura), lei per 30 Rock – lavorano insieme: era già successo nel film comico del 2010 Notte folle a Manhattan.

Di cosa parla The Four Seasons

Nella commedia romantica del 1981 The Four Seasons la storia ruota attorno a tre coppie sposate della classe media statunitense: Jack e Kate Burroughs, Nick e Anne Callan, e Danny e Claudia Zimmer.

Le tre coppie vivono a New York City e hanno l’abitudine di andare in vacanza insieme: il film mostra quattro di questi viaggi, ciascuno dei quali si svolge in una diversa stagione. Quando una delle tre coppie si separa, però, il gruppo di amici si trova di fronte a una serie di situazioni imbarazzanti. Le cose degenerano soprattutto quando lui partecipa alle vacanze di gruppo insieme alla nuova fidanzata molto più più giovane.

Dal film è già stata tratta una serie tv: intitolata sempre The Four Seasons, è andata in onda su CBS nel 1984. La serie tv con Tina Fey e Steve Carell sarà invece un nuovo adattamento comedy, ma al momento non ci sono informazioni confermate in merito alla trama: non sappiamo, quindi, quanto sarà aderente a quella del film a cui si ispira.

Questo il trailer originale del film, attualmente disponibile in streaming a noleggio su varie piattaforme, come AppleTV+ e YouTube:

Cosa sappiamo della serie tv The Four Seasons

Prodotta da Universal Television, la nuova serie tv The Four Seasons sarà composta da otto episodi e sarà disponibile su Netflix: la produzione inizierà entro la fine del 2024, invece la data di uscita non è ancora nota.

Non ci sono conferme nemmeno sul cast, a parte Fey e Carell: i loro ruoli però non sono stati ancora annunciati, per ora.

Steve Carell is set to star in The Four Seasons alongside Tina Fey! Fey is co-creating the adaptation of the 1981 feature film with Lang Fisher and Tracey Wigfield. pic.twitter.com/hRlTKkAiy0 — Netflix (@netflix) April 24, 2024

Come accennato, la serie tv è scritta da Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield, che hanno già lavorato insieme sulla stagione finale di 30 Rock. I tre sono anche produttori esecutivi insieme a David Miner, Eric Gurian e Jeff Richmond. Tra i produttori c’è anche Alan Alda, regista e interprete del film degli anni Ottanta.