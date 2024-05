Galaxy Watch6, prezzo mai visto prima: è da comprare subito

Lo smartwatch top di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 39% e al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Samsung

L’affidabilità e la qualità dei prodotti Samsung è oramai rinomata e molto spesso i dispositivi del produttore sudcoreano sono la prima scelta per i consumatori. Il merito è non solo delle caratteristiche e funzionalità che offrono, ma anche del prezzo a cui ogni tanto li si trova in offerta. È il caso, ad esempio, del Galaxy Watch6, ultima versione dello smartwatch Samsung, che trovi su Amazon con una promo speciale mai vista prima. Infatti, è il protagonista assoluto della giornata di oggi: lo sconto del 39% fa crollare il prezzo e risparmi quasi 130 euro sul prezzo di listino. Approfitti di un super minimo storico e anche del miglior rapporto qualità-prezzo per un orologio con queste caratteristiche. Difficile trovare di meglio con tutti i vantaggi riservati da Amazon, tra cui la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il Galaxy Watch6 è quanto di meglio puoi trovare sul mercato per un orologio smart pensato per la vita di tutti i giorni. Ha il classico design di un orologio analogico, ma sotto lo schermo touch nasconde sensori di ultima generazione che ti permettono di tenere sotto controllo tanti aspetti differenti. Ad esempio, il sensore Samsung BioActive 3 in 1 mostra in tempo reale l’andamento di alcuni parametri vitali, come ad esempio la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. Hai a disposizione anche 90 modalità di allenamento per analizzare le tue performance in ogni momento della giornata. A questo prezzo l’errore è lasciarselo sfuggire.

Galaxy Watch6

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy Watch 6: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta shock che ti permette di risparmiare centinaia di euro. Oggi trovi il Galaxy Watch6 di Samsung a un prezzo di 194,90 euro, con uno sconto del 39% rispetto a quello consigliato (non bisogna farsi ingannare dalla percentuale presente in pagina che si riferisce a un altro dato). Il risparmio è esagerato e supera i 120 euro. Si tratta di una promo a tempo, quindi devi essere veloce nell’approfittarne perché potrebbe terminare da un momento all’altro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 38,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Disponibilità immediata, tanto da poterlo ricevere a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine).

Galaxy Watch6

Galaxy Watch6: caratteristiche e funzionalità

Partiamo dal display, più ampio del 20% rispetto al modello precedente, mentre la cornice è più sottile del 30%. Vuoi cambiare il cinturino? Ti basterà premere il pulsante di sgancio rapido per staccarlo facilmente e cambiare così il look in base alla giornata. Puoi usarlo tranquillamente anche sotto la pioggia senza paura di danneggiarlo, grazie al vetro ultraresistente in cristallo di zaffiro e alla certificazione IP68 e 5ATM, così da usarlo anche al mare o in piscina.

Monitora con estrema precisione i parametri vitali, mentre fai sport o a riposo, come il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue, il sonno, perfino l‘analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA). Tutti i dati sono riportati con estrema chiarezza sull’enorme display. Riguardo il battito cardiaco, ti avvierà in caso i dati dovessero essere anomali. Il GPS ti consente di ritrovare sempre la strada corretta durante le escursioni e gli allenamenti. Sarà il tuo personal trainer con oltre 90 esercizi, tra cui nuoto e yoga, e puoi creare un allenamento personalizzato. Insomma, uno smartwatch straordinario che a questo prezzo non puoi proprio perdere!

Galaxy Watch6