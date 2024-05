Samsung Galaxy Tab A9, il tablet per lo streaming a un prezzo speciale

Fonte foto: Samsung

Con le moltissime piattaforme di streaming sul mercato, sono sempre di più gli utenti che cercano un tablet per guardare i propri contenuti preferiti in una di quelle stanze dove non c’è una smart TV ma senza rinunciare a stare comodamente sdraiati a letto o sul divano.

Un device del genere, quindi, rappresenta l’alternativa perfetta a uno smartphone, con un display troppo piccolo e a un notebook, decisamente troppo ingombrante per essere utilizzato con la stessa facilità.

Chiaramente trattandosi di un prodotto orientato all’intrattenimento, la scelta più ovvia non può che ricadere su un tablet low-cost cercando, però, di non farsi ingolosire dai prezzi troppo bassi e puntando invece verso i device di un brand più affidabile, come Samsung ad esempio, da sempre garanzia di grande qualità.

E tra i migliori tablet entry level dell’azienda c’è sicuramente il Samsung Galaxy Tab A9, un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che grazie alle offerte su Amazon, può essere acquistato per meno di 150 euro.

Samsung Galaxy Tab A9 – MediaTek Helio G99 – Versione 4/64 GB

Samsung Galaxy Tab A9: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Tab A9 ha uno schermo TFT LCD che misura 8,7 pollici, ha una risoluzione WXGA+ (1.340×800 pixel) e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Il processore in dotazione è un MediaTek Helio G99 affiancato per questa offerta a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando scheda microSD.

Molto semplice il comparto fotografico con un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 2 MP, posizionata su uno dei lati più lunghi del device.

Tra le opzioni di connettività abbiamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB 2.0, il jack da 3,5 mm e le varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Molto interessante il comparto audio che è composto da quattro speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.100 mAh con ricarica via cavo da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Samsung One UI 6.0.

Samsung Galaxy Tab A9: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy Tab A9 è uno dei modelli entry level presenti nel catalogo dell’azienda sudcoreana. Parliamo di un prodotto con una scheda tecnica essenziale, perfetta per l’utilizzo quotidiano soprattutto per chi è alla ricerca di un device per intrattenersi sul web e godere in modo facile e veloce dei propri contenuti multidimediali preferiti.

E in questo senso aiutano sicuramente lo schermo da 8,7 pollici, gli altoparlanti certificati Dolby Atmos, che garantiscono una buona resa sonora, oppure l’ingresso per il jack da 3,5 mm per gli amanti delle cuffie cablate.

Il prezzo di listino è di 189 euro ma grazie ad Amazon si scende fino a 142 euro (-25%. -47 euro) uno sconto da non sottovalutare, che rende un po’ più semplice l’acquisto di un nuovo tablet.

Samsung Galaxy Tab A9 – MediaTek Helio G99 – Versione 4/64 GB