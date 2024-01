OnePlus, lo smartphone top a un prezzo mai visto: offerta imperdibile

Fonte foto: Karlis Dambrans / iStock

Il mercato degli smartphone si è molto frammentato, con aziende alla ricerca di nuove tecnologie e di nuove funzionalità per riuscire a conquistare nuovi micro-fette di utenti. Una delle battaglie più "cruenti" si combatte sul fronte delle fotocamere: chi partiva da una posizione di svantaggio, ha cercato di chiudere il gap facendo degli accordi con aziende terze esperte nel settore. Ad esempio OnePlus ha firmato una partnership con Hasselblad, colosso svedese con anni di esperienza nel campo della fotografia professionale. Questo ha permesso a OnePlus di fare dei grossi passi in avanti, come testimonia il OnePlus 9 Pro, il primo smartphone a beneficiare di questo accordo.

Lo smartphone premium di OnePlus è dotato di un comparto fotografico con tecnologie innovative e con una calibrazione naturale del colore che sorprende in ogni scatto e in ogni video. Uno smartphone dotato anche di una scheda tecnica al pari dei concorrenti e che oggi trovi a un prezzo veramente eccezionale. Grazie allo sconto del 41% il prezzo scende al punto più basso dell’ultimo periodo e riesci a risparmiare più di 400 euro sul prezzo di listino. Uno prezzo speciale per un telefono speciale. Non farti scappare questa opportunità.

OnePlus 9 Pro in offerta: prezzo e sconto Amazon

Un prezzo veramente eccezionale per lo smartphone super top dell’azienda cinese. Il OnePlus 9 Pro è disponibile con uno sconto del 41% che fa crollare il prezzo a 589,99 euro. Un risparmio che supera i 400 euro e che ti permette di approfittare di una delle migliori offerte del giorno. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis che si attiva durante la fase di acquisto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per effettuare il reso hai come sempre ben 30 giorni di tempo.

OnePlus 9 Pro: la scheda tecnica

In uno smartphone come il OnePlus 9 Pro non si può non partire dal comparto fotografico. Come abbiamo già detto, questo è il primo telefono di OnePlus a beneficiare sotto tutti gli aspetti della partnership con Hasselblad. Gli ingegneri dell’azienda svedese hanno lavorato sulla calibrazione naturale del colore e su alcuni settaggi dei sensori fotografici. Inoltre, hanno sviluppato anche delle modalità di scatto ad hoc. Il comparto fotografico è progettato per i professionisti e per i più esigenti, e il merito è anche delle fotocamere scelte. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 48 megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel, un teleobiettivo da 8 megapixel e una fotocamera monocromatica per dare più vivacità agli scatti. La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel.

Il resto della scheda tecnica del OnePlus 9 Pro non è da meno. Partiamo dall’ottimo display Fluid da 6,7 pollici con tecnologia LTPO che consuma meno energia. Il refresh rate arriva fino a 120 Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano. La luminosità è molto elevata. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon super prestazionale con 12GB di RAM e ben 256GB di memoria interna, quanto basta per avere prestazioni ottimali con ogni tipologia di applicazione.

La batteria da 4500mAh ti permette di coprire tutta la giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida da 65W che ti permette di ottenere il 100% di autonomia in poco meno di quarantacinque minuti.

