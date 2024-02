OnePlus, questo smartphone è da comprare subito: prezzo in picchiata

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Su Amazon l’occasione è sempre dietro l’angolo, bisogna solamente avere il giusto tempismo. Occasione che arriva oggi per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone top di gamma, ma non vogliono spendere una cifra assurda a tre zeri. Questa occasione porta il nome di OnePlus 10T, smartphone top di gamma lanciato dal produttore cinese da un paio di mesi, ma che resta ancora uno dei migliori nella sua fascia di prezzo, soprattutto oggi che lo trovi in promo con uno sconto speciale del 41% che ti fa risparmiare quasi 350 euro su quello di listino. Uno sconto enorme per un telefono con prestazioni elevate.

La bontà di questo telefono la si intuisce immediatamente leggendo la scheda tecnica e da sempre OnePlus è sinonimo di affidabilità e performance. Soprattutto con questo OnePlus 10T che rispecchia pienamente la filosofia dell’azienda: telefono senza troppi fronzoli e che bada al sodo. Le componenti sono quelle di un top di gamma, a partire dall’ottimo processore Snapdragon e dal display super fluido e con ottimi colori. Insomma, una promo speciale e che non bisogna farsi sfuggire.

OnePlus 10T in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo al minimo storico per il OnePlus 10T. Lo smartphone top di gamma del produttore cinese è disponibile su Amazon a un prezzo di 482,11 euro con uno sconto di ben il 41%. Il risparmio è considerevole e sfiora quasi i 350 euro. Al momento è una delle migliori offerte per un dispositivo con queste caratteristiche sul sito di e-commerce e su tutto il web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La spedizione è effettuata da Amazon e la consegna avviene in pochissimi giorni.

OnePlus 10T: la scheda tecnica

Uno smartphone che non tradisce le attese e in pieno stile OnePlus. Un design ricercato con uno stile inconfondibile e una cover realizzata con ottimi materiali. Il OnePlus 10T basa tutto il suo successo sulla scheda tecnica: il produttore cinese ha dotato questo telefono dell’ottimo processore Snapdragon 8+ Gen 1 supportato da ben 16GB di RAM e da 256GB di memoria interna. Inutile dire che l’apertura di qualsiasi applicazione, anche quella più pesante (come ad esempio i videogiochi) è immediata. E con uno spazio di archiviazione di 256 gigabyte non hai problemi nell’installare tutte le app che vuoi e nello scattare migliaia di immagini.

Per il comparto fotografico OnePlus ha puntato su una soluzione molto versatile: nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. Non manca la modalità Nightscape 2.0 per scattare immagini perfette anche quando c’è poca luce. La fotocamera per i selfie, invece, è da 16 megapixel.

Chiudiamo con l’ottimo Fluid Display da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Il pannello scelto da OnePlus ottimizza la frequenza di aggiornamento in base al contenuto e può variare tra 60, 90 e 120 Hz, in modo che anche la durata della batteria sia maggiore. A proposito di batteria: a bordo ne trovi una 4800mAh con ricarica SUPER VOOC da 150 W. Una ricarica unica nel suo genere: hai il 100% di autonomia in poco più di 15 minuti. E per non rovinare le componenti interne, sono presenti tantissimi sensori che monitorano la temperatura e una particolare energia che adatta la ricarica alle fasi della giornata e al tuo utilizzo tipico.

