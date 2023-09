OnePlus 9: prezzo crollato: oggi costa meno della metà

Fonte foto: nyc russ / iStock

Questo primo weekend autunnale non poteva aprirsi in modo migliore: da oggi su Amazon troviamo un’offerta da far perdere la testa. Non stiamo esagerando e ora capirete il perché. Da oggi è disponibile il OnePlus 9, smartpone top di gamma uscito sul mercato da un po’ di tempo, ma che continua a ricevere continuamente gli aggiornamenti di sicurezza e di sistema, con uno sconto del 51%. Avete capito bene. Ben il 51% di sconto e lo pagate meno di metà prezzo. Il risparmio totale supera i 350€ e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio di Cofidis. Al momento è la miglior promo che possiate trovare sul sito di e-commerce per uno smartphone e non approfittarne è un grosso errore.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il OnePlus 9 è pensato per offrire il meglio in ogni situazione. Sotto la scocca troviamo un potentissimo processore Snapdragon che assicura performance elevate in ogni istante e con ogni tipologia di applicazione, anche quelle più pesanti. Ottimo il comparto fotografico: oltre a montare sensori di ultima generazione, OnePlus ha stretto una partnership strategica con il colosso della fotografia Hasselblad. L’azienda svedese si è concentrata soprattutto nel migliorare il software e nel rendere i colori delle immagini i più naturali possibili. Infine, la batteria si ricarica in pochissimo tempo e arrivi a fine giornata senza troppi patemi. La promo potrebbe terminare molto presto, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

OnePlus 9

OnePlus 9: le caratteristiche tecniche

OnePlus non ha bisogno di molte presentazione. L’azienda cinese è sul mercato italiano da oramai quasi un decennio ed è riuscita a costruirsi la sua nicchia di fedelissimi. E lo ha fatto grazie a dispositivi super performanti e che non temono confronti. Il OnePlus 9 è anche il primo telefono dell’azienda a puntare molto anche sul comparto fotografico. Il merito è della partnership firmata con Hasselblad. I tecnici dell’azienda svedese si sono concentrati soprattutto sullo sviluppo di tecnologie che migliorano la qualità degli scatti. Grazie alla calibrazione del colore naturale gli scatti sono super definiti e i colori autentici. Il merito è anche delle componenti scelte da OnePlus: nella parte posteriore è presente un triplo sensore con fotocamera principale da 48MP, sensore ultra-grandangolare da 50MP e un obiettivo monocromatico. La fotocamera frontale è da 16MP. Nell’app fotocamera sono presenti anche diverse modalità di scatto che sfruttano al meglio le tecnologie Hasselblad e l’intelligenza artificiale.

Passando agli aspetti tecnici, lo smartphone top di gamma monta uno schermo Fluid AMOLED da 6,55" con refresh rate fino a 120Hz per un’esperienza visiva da top di gamma e una fluidità mai vista prima. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 888 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Caratteristiche tecniche pensate appositamente per le performance e per ottenere il meglio anche con le app più pesanti.

La batteria da 4500mAh ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica rapida da 65W in meno di mezzora hai il 100% di autonomia. Per tenere sotto controllo le temperature, OnePlus ha dotato il suo top di gamma di un sistema di raffreddamento speciale che protegge le componenti interne.

OnePlus 9 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi troviamo il OnePlus 9 a un prezzo incredibile. Lo smartphone ultra-top del colosso cinese è in offerta a un prezzo di 349€, con uno sconto di ben il 51%. Acquistandolo oggi, quindi, lo paghi meno di metà prezzo e approfitti del minimo storico e del miglior prezzo web. Il risparmio è notevole e supera i 350€. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. Il telefono viene spedito da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Puoi provarlo con tutta calma: hai ben 30 giorni per fare il reso gratuito. Ma non abbiamo dubbi: il OnePlus 9 non ti deluderà.

OnePlus 9