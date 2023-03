OnePlus 10T: con lo sconto Amazon prezzo in picchiata

Voglia, o necessità, di cambiare telefono? Brutte notizie: i prezzi 2023 sono tutti in crescita, specialmente per i telefoni top di gamma che ormai viaggiano senza il minimo problema sopra i mille euro. Troppo, per moltissime persone. Ma la soluzione c’è, basta saper scegliere il dispositivo giusto cercandolo tra i migliori top di gamma Android dell’anno scorso.

Telefoni di altissima qualità, che oggi costano molto meno e che si portano a casa al prezzo di un modello di fascia media 2023, che spesso è inferiore per caratteristiche. Un esempio? OnePlus 10T: un ottimo telefono di fascia alta dell’anno scorso che, adesso, è in sconto su Amazon e costa molto meno.

OnePlus 10T – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – Versione 8/128 GB

OnePlus 10T: caratteristiche tecniche

OnePlus 10T è un top di gamma 2022 caratterizzato dal chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, il migliore prima dell’arrivo di Snapdragon 8 Gen 2. Ad un chip così potente OnePlus ha affiancato 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione molto veloce (UFS 3.1).

Anche il resto della scheda tecnica è di alto livello, in particolare il display da 6,7 pollici: è un Fluid AMOLED prodotto da Samsung, con refresh da 120 Hz, compatibilità HDR10+ e protezione Gorilla Glass 5.

Non deludono nemmeno le tre fotocamere posteriori: principale da 50 MP con autofocus multiplo e stabilizzatore ottico, grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è da 16 MP e può girare video in HD a 30 frame al secondo.

Trattandosi di un telefono con chip Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, il supporto alle reti 5G è completo: OnePlus 10T si può connettere sia al 5G Sub-6GHz che a quello "millimetrico" (mmWave 5G). Ma non mancano nemmeno tutte le classiche connessioni ormai standard nei dispositivi di gamma alta: WiFi 6, Bluetooth 5.2, tutti i sistemi satellitari e l’NFC per i pagamenti elettronici.

Poi c’è la porta USB per la ricarica della batteria, da 4.800 mAh, che è veramente veloce grazie alla potenza massima di ben 150W.

OnePlus 10T: l’offerta Amazon

OnePlus 10T è chiaramente un cellulare di livello molto alto, dotato di hardware decisamente pregevole e, di conseguenza, costoso. Non stupisce, quindi, che abbia un prezzo di listino molto elevato: 719 euro in versione 8/128 GB.

Per fortuna su Amazon i prezzi di listino spesso vengono tagliati da interessantissime offerte, e nel caso si OnePlus 10T siamo proprio di fronte ad uno sconto di questo tipo: 549 euro (-24%, -170 euro). Si tratta di un vero affare: al prezzo di un medio 2023 ci portiamo a casa uno dei migliori top del 2022.

