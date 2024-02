OnePlus 11 è il top di gamma di precedente generazione dell’azienda cinese, un device potente e affidabile. Per le prossime ore è disponibile in offerta su Amazon

Fonte foto: Oneplus

Portare a casa uno smartphone top di gamma non è mai semplice, soprattutto per colpa di prezzi sempre più elevati che finiscono per scoraggiare gli utenti.

La scelta migliore, quindi, è optare per un device di fascia alta di precedente generazione, in grado di garantire ancora prestazioni elevatissime ma a prezzi più contenuti. Oltre a questo, l’unico modo per risparmiare qualcosa è andare su Amazon e attendere pazientemente l’offerta giusta.

Offerte che non tardano mai ad arrivare, come quella per il OnePlus 11 che, in occasione dell’uscita del nuovissimo OnePlus 12, può essere acquistato a un prezzo davvero molto interessante.

OnePlus 11 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 16/256 GB

OnePlus 11: scheda tecnica

Il OnePlus 11 ha uno schermo AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ (3.216×1.440 pixel), refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.300 nit. Su display, un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore scelto da OnePlus è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui si affiancano in questo caso 16 GB di RAM e a 256 GB di memoria interna, non espandibili.

Il comparto fotografico nasce dall’ormai ben nota collaborazione tra OnePlus e Hasselblad e comprende un sensore principale 50 MP (ƒ/1.8) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e stabilizzatore elettronico dell’immagine (EIS), un ultra-grandangolare da 48 MP (ƒ/2.2) e un teleobiettivo con zoom 2x da 32 MP (ƒ/2.0) e autofocus veloce PDAF. La fotocamera frontale è da 16 MP (ƒ/2.5).

Tra le connessioni ci sono il 5G, il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0, l’NFC e le diverse opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata SUPERVOOC da 100 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente OxygenOS 13 e la promessa di 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza.

Infine questo smartphone è certificato IP64 ed è dunque resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

OnePlus 11: l’offerta Amazon

OnePlus 11 è un top di gamma a tutti gli effetti e seppur con un processore di precedente generazione, garantisce ancora ottime prestazioni in qualsiasi contesto, dalla produttività all’intrattenimento.

Tra i punti di forza di questo smartphone c’è sicuramente l’ottimo processore di Qualcomm che rappresenta ancora un punto di riferimento per la fascia alta del mercato e il comparto fotografico, ottimo per foto di qualità in qualsiasi condizione.

Interessante anche l’autonomia con OnePlus che promette di raggiungere il 50% di carica in soli 10 minuti e il 100% in 25 minuti.

Il prezzo di listino è di 919 euro ma grazie alle offerte Amazon è possibile portare a casa questo device a 769 euro (-16%, – 147 euro), uno sconto irripetibile per un top di gamma con questa scheda tecnica.

