OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è un prodotto di fascia intermedia con una scheda tecnica completa e versatile, ottima in ogni situazione. L’incredibile offerta su Amazon

Il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è uno degli smartphone più interessanti prodotti negli ultimi anni dal colosso cinese della tecnologia: è un dispositivo di buona fattura, caratterizzato da una scheda tecnica molto versatile, materiali resistenti e la solita grande attenzione per i dettagli di OnePlus, una particolarità che nel tempo ha convinto molti utenti ad affidarsi a questo brand.

Grazie agli sconti su Amazon portare a casa questo device è un po’ più semplice, soprattutto oggi che il prezzo arriva poco al di sopra dei 200 euro. Un’offerta irripetibile che gli appassionati di tecnologia non potranno certamente ignorare.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 8/128 GB

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: scheda tecnica

Il display scelto da OnePlus per il suo Nord CE 3 Lite 5G è un LCD che misura 6,72 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 695 abbinato in questo caso a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile. Tra le varie funzioni a disposizione, importante sottolineare la presenza della Virtual RAM che consente di ottenere fino a 8 GB di RAM aggiuntiva, attingendo allo spazio di archiviazione interno del device.

Il comparto fotografico è composto da tre sensori, quello principale è da 108 MP mentre gli altri due sensori da 2 MP servono rispettivamente per la profondità e per gli scatti macro. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 5, Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC e i classici sistemi per la geolocalizzazione.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica via cavo SUPERVOOC da 67 W, che permette di caricare completamente il device in circa 45 minuti. Il sistema operativo è Android 13, con interfaccia OxygenOS 13.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: l’offerta Amazon

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è uno smartphone che va a posizionarsi nella fascia media del mercato, con un comparto hardware versatile e bilanciato, attento a non esagerare con i consumi, garantendo comunque prestazioni più che buone, in grado di soddisfare pienamente i bisogni degli utenti, anche quando si parla di eseguire quelle operazioni più impegnative in tema di produttività e intrattenimento.

Per portare a casa questo telefono, di listino servono 329 euro ma grazie alle offerte in corso su Amazon, il prezzo scende fino a 204 euro (-38%, -125 euro), un’occasione irripetibile per tutti coloro che devono acquistare un nuovo smartphone.

