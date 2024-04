Fonte foto: OnePlus

OnePlus ha svelato il nuovo OnePlus Nord CE 4. Si tratta di una nuova aggiunta alla gamma di smartphone Nord per il mercato indiano ma, molto probabilmente, in arrivo anche in Europa nel corso dei prossimi mesi. Lo smartphone in questione, inoltre, è un’evoluzione dell’OnePlus Ace 3V, lanciato alcune settimane fa in Cina con un design molto simile ma con alcune differenze tecniche. OnePlus Nord CE 4, in pratica, è un mid-range interessante che va a posizionarsi al di sotto di OnePlus 12R nella gamma del brand.

OnePlus Nord CE 4: caratteristiche tecniche

OnePlus Nord CE 4 ha un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Sotto al display c’è un sensore di impronte digitali. Il Soc è il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 ed è affiancato da 8 GB di memoria RAM (con possibilità di sfruttare fino a 8 GB di RAM virtuale) e da 128/256 GB di storage (di tipo UFS 3.1).

Il comparto fotografico include due sensori posteriori con una disposizione a semaforo e allineamento verticale dei sensori oltre che del flash LED. La fotocamera principale è una Sony LYT-600 da 50 Megapixel, con OIS e apertura f/1.8, e viene affiancata da un sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel ed è inserita nel foro del display.

Lo smartphone è in grado di connettersi a reti 5G (Dual SIM) e WiFi 6, ha il Bluetooth 5.4 e il chip NFC, ma non c’è la presa per il jack audio. Il nuovo mid-range di OnePlus ha una batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 100 W, le sue dimensioni sono pari a 162,5x75,3×8,4 millimetri a fronte di un peso di 186 grammi, ed è certificato IP54.

Il sistema operativo è Android 14, personalizzato con OxygenOS 14. Come per gli altri modelli della gamma Nord, lo smartphone dovrebbe ricevere almeno due major update del sistema operativo, arrivando così ad Android 16, e almeno tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

OnePlus Nord CE 4: prezzo e disponibilità

Il nuovo OnePlus Nord CE 4 è stato svelato, per il momento, solo in India dove le vendite partono questa settimana con un prezzo di 24.999 rupie per la versione 128 GB (circa 280 euro) mentre la versione da 256 GB costa 26.999 rupie (circa 300 euro). Lo smartphone è disponibile in due colorazioni: Dark Chrome e Celadon Marble.

L’ultimo arrivato della gamma OnePlus dovrebbe debuttare anche in Europa dove potrebbe essere commercializzato come OnePlus Nord 4, andando a rimpiazzare il OnePlus Nord 3 lanciato lo scorso anno. Il lancio potrebbe avvenire tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate.