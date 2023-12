OnePlus 10 Pro, con gli sconti Amazon è un vero affare

Fonte foto: OnePlus

Acquistare uno smartphone di fascia alta non è sicuramente una cosa da prendere alla leggera, soprattutto perché si tratta di un dispositivo dal prezzo non proprio trascurabile.

Del resto parliamo di un telefono con una scheda tecnica di livello, orientata alle prestazioni e capace di adattarsi a ogni contesto, dalla produttività all’intrattenimento, e in questo senso è chiaro che non si può andare a risparmio o scegliere il primo modello che capita.

Per fortuna, per aiutare gli utenti nella scelta, c’è Amazon con molte offerte interessanti, come quella per il OnePlus 10 Pro, che per le prossime ore arriva sul noto e-commerce a un prezzo davvero d’occasione.

OnePlus 10 Pro 5G, 8GB RAM 128GB, Smartphone con Fotocamera Hasselblad di Seconda Generazione, Nero (Volcanic Black) [EU version]

OnePlus 10 Pro: scheda tecnica

OnePlus 10 Pro ha uno schermo AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ (3.216×1.440 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. Presente anche un vetro Corning Gorilla Glass, la soluzione ideale per proteggere il display da graffi, urti e danni accidentali.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a cui si affiancano, in questo caso, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico, nato dalla collaborazione tra OnePlus e Hasselblad, è composto da un sensore principale da 48 MP (ƒ/1.8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare 50 MP (ƒ/2.2) e un teleobiettivo con zoom ottico 3X da 8 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (ƒ/2.2)

Tra le opzioni di connettività abbiamo: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1 e le diverse soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente, naturalmente, anche un chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche, come la Carta d’Identità Elettronica.

Per quanto riguarda il comparto audio, troviamo due speaker stereo certificati Dolby Atmos, con supporto per la cancellazione del rumore.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 80 W, ricarica wireless AirVOOC da 50 W e ricarica inversa. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente OxygenOS 13.

OnePlus 10 Pro: l’offerta su Amazon

OnePlus 10 Pro è un dispositivo dalle grandi potenzialità, caratterizzato da una scheda tecnica completa e molto versatile che si adatta facilmente a qualsiasi bisogno degli utenti, anche in caso di operazioni che richiedono maggiori risorse, tipo il gaming.

Di livello il comparto fotografico, che garantisce scatti impeccabili in ogni situazione; ottima anche l’autonomia, con questo smartphone che consente all’utente di arrivare tranquillamente a fine giornata e, se così non fosse, con la ricarica rapida si può passare da 0 a 100% in circa 30 minuti.

Impeccabile anche il processore di Qualcomm che, pur non essendo uno dei chip più recenti, promette comunque altissime prestazioni.

Il prezzo di listino di questo telefono è di 548,90 euro. Tuttavia grazie alle ottime offerte di Amazon per le prossime ore è possibile portare a casa il OnePlus 10 Pro 498,99 euro (-9%, – 49,91 euro) e uno sconto del genere non passa inosservato.

