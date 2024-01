OnePlus 12, 12R e OnePlus Buds 3 ufficiali: schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

OnePlus ha presentato ufficialmente i nuovi smartphone della serie 12 composta da OnePlus 12 (in foto), il nuovo top di gamma dell’azienda cinese, e OnePlus 12R, device di fascia medio-alta disponibile a un prezzo più accessibile. Come già preannunciato, al fianco dei telefoni trovano posto anche gli auricolari true wireless OnePlus Buds 3.

Tutti i prodotti possono già essere preordinati sul sito ufficiale dell’azienda cinese e presso i principali rivenditori, ad eccezione delle cuffiette che arriveranno in un secondo momento.

OnePlus 12 scheda tecnica e prezzo

OnePlus 12 ha un display AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione 1.440×3.168 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit. Sullo schermo un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancano 12/16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico è realizzato in collaborazione con Hasselblad e comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 48 MP, un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 64 MP con OIS. La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 2.0, il sensore a infrarossi, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione. Il comparto audio comprende due microfoni e due altoparlanti certificati Dolby Atmos e compatibili con l’audio spaziale.

La batteria ha una capacità da 5.400 mAh con ricarica cablata SUPERVOOC da 100 W e ricarica wireless AIRVOOC da 50 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente OxygenOS 14. Lo smartphone è certificato IP65, ed è quindi resistente alla polvere e ai getti d’acqua.

OnePlus 12 può essere già preordinato sul sito ufficiale dell’azienda cinese in due colorazioni: Silky Black e Flowy Emerald. Il prezzo suggerito è di:

OnePlus 12 – 12/256 GB: 969 euro

OnePlus 12 – 16/512 GB: 1.099 euro (offerta lancio 999 euro).

Chi effettua il preordine della versione 16/512 può ricevere un omaggio a scelta tra OnePlus x Bang & Olufsen Beocom Portal Headset, OnePlus Buds Pro 2 (nei colori Obsidian Black e Arbor Green), la cover Sandstone Bumper Case (nei colori Black e Brown) o la cover Aramid Fiber Bumper Case Black.

Per chi acquista presso i principali negozi di telefonia sono disponibili ulteriori promozioni, consultabili sulle pagine ufficiali di OnePlus.

OnePlus 12R: scheda tecnica e prezzo

Il display di OnePlust 12R è lo stesso AMOLED già visto nel precedente modello, con le dimensioni che scendono a 6,78 pollici. Identica la risoluzione 2.780×1.264 pixel, il refresh rate fino a 120 Hz e la luminosità di picco di 4.500 nit. A protezione dello schermo di nuovo un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Cambia il processore che stavolta è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con 16 GB di RAM e un solo taglio di memoria interna da 256 GB, non espandibile.

Differente anche il comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP, un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP.

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’infrarosso, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione. Il comparto audio comprende due microfoni e due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità da 5.500 mAh con ricarica via cavo SUPERVOOC da 100 W. Il sistema operativo è nuovamente Android 14 con interfaccia OxygenOS 14.

Anche OnePlus 12R può essere già acquistato sul sito ufficiale in due colorazioni: Cool Blue e Iron Grey. Il prezzo suggerito è di 699 euro per l’unica versione disponibile con 16/256 GB.

Anche qui per chi effettua il preordine può ricevere un omaggio a scelta tra OnePlus Buds Pro 2 (nelle colorazioni Obsidian Black o Arbor Green) oppure la cover Sandstone Bumper Case Black.

Per chi sceglie di acquista presso un negozio di telefonia può accedere a ulteriori promozioni, consultabili sul sito ufficiale di OnePlus.

OnePlus Buds 3: scheda tecnica e prezzo

Le OnePlus Buds 3 sono auricolari in-ear con doppi driver dinamici con un woofer da 10,4 mm e un tweeter da 6 mm e risposta in frequenza dai 15 Hz fino ai 40 kHz. Le cuffie sono compatibili anche con l’audio ad alta risoluzione LHDC 5.0.

Tra le varie funzioni a bordo c’è la Smart Scene 2.0 che permette di rilevare l’ambiente circostante e utilizzare in automatico le migliori impostazioni di riproduzione.

La Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) che, utilizza i tre microfoni su ogni auricolare e gli algoritmi AI di OnePlus per attenuare il rumore fino a 49 dB. Oltretutto, dopo aver analizzato il canale uditivo dell’utente, gli auricolari regolano automaticamente la modalità di abbattimento del rumore più vicina ai bisogni di chi le indossa. La Modalità Trasparenza, invece, consente all’utente di percepire ciò che lo circonda, voci incluse, senza togliere le cuffiette.

Tra le connessioni ci sono il Bluetooth 5.3, utile per collegare gli auricolari a uno smartphone Android o iOS e la porta USB-C

L’autonomia dichiarata è di 6,5 ore di ascolto per i soli auricolari (con ANC), che salgono a 28 con la custodia di ricarica. Disattivando l’ANC, invece, si arriva a 10 ore per gli auricolari e a 44 ore con la custodia di ricarica.

I soli auricolari sono certificati IP55 e sono in grado di resistere alla polvere e ai getti d’acqua da qualsiasi direzione. I prezzi e la data d’uscita delle OnePlus Buds 3 non sono ancora disponibili e saranno condivise in seguito.