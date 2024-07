Acquistare uno smartphone top di gamma vuol dire generalmente scegliere un prodotto con una scheda tecnica di qualità, caratterizzata dalle migliori tecnologie sul mercato. A questo corrisponde un device che non scende a compromessi ed è pronto ad accompagnare gli utenti in qualsiasi situazione, dall’intrattenimento (inclusi i videogiochi più impegnativi) fino ad arrivare alla produttività.

E tra i dispositivi di fascia alta più recenti c’è il OnePlus 12 5G, un telefono con una scheda tecnica di altissimo livello, capace di coniugare un comparto hardware dalle grandi potenzialità a un design unico nel suo genere, elegante e curato in ogni minimo particolare.

Il prezzo non è sicuramente contenuto ma, grazie alle ottime offerte su Amazon, è possibile acquistare questo smartphone a meno di 900 euro e con uno sconto così, resistere alla tentazione è davvero difficile.

OnePlus 12 5G – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – Versione 16/512 GB

OnePlus 12 5G ha un display AMOLED da 6,82 pollici, con risoluzione altissima (1.440×3.168 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 4.500 nit di luminosità di picco. Sullo schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 coadiuvato per questa offerta specifica da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Tre le fotocamere disponibili: un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 64 MP con OIS, tutte realizzate in collaborazione con Hasselblad. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 2.0, il sensore a infrarossi, l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio comprende due microfoni e due speaker certificati Dolby Atmos e compatibili con l’audio spaziale.

La batteria ha una capacità di 5.400 mAh con ricarica cablata SUPERVOOC da 100 W e ricarica wireless AIRVOOC da 50 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria OxygenOS 14.

Infine, è presente la certificazione IP65 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e ai getti d’acqua.

Il OnePlus 12 5G è uno smartphone di fascia alta e ha un prezzo di listino di 1.099 euro, non certo una cifra adatta a tutte le tasche, ma comunque pienamente giustificabile dalla scheda tecnica appena descritta.

Con le offerte su Amazon, però, il prezzo scende fino a 889,99 euro (-19%, -209,01 euro) uno sconto assolutamente da non sottovalutare, che permette agli utenti di portare a casa un ottimo top di gamma di cui assolutamente non ci si pente.

