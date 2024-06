OnePlus 12 5G, un top di gamma a un prezzo davvero incredibile

Fonte foto: OnePlus

Tra i brand di smartphone più interessanti sul mercato c’è sicuramente OnePlus, un’azienda che ha saputo distinguersi nel settore degli smartphone, realizzando dispositivi di grandissima qualità.

Tra i modelli più recenti dell’azienda cinese, c’è il nuovissimo OnePlus 12 5G, un vero e proprio top di gamma con a bordo buona parte della migliore tecnologia in circolazione, incluso un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il processore destinato esclusivamente ai device di fascia alta.

Parliamo dunque di un telefono dalle grandissime potenzialità, arrivato in commercio a un prezzo non proprio accessibile che, seppur giustificato da un’ottima scheda tecnica, potrebbe non essere adatto a tutte le tasche. Grazie ad Amazon, però, questo device è già in offerta con uno sconto molto interessante.

OnePlus 12 5G: scheda tecnica

OnePlus 12 5G ha uno schermo AMOLED che misura 6,82 pollici, ha una risoluzione 1.440×3.168 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit. A protezione del display un robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, ottimo per prevenire graffi e proteggere il device da urti accidentali.

Il processore scelto da OnePlus è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancano per questa offerta specifica 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico è realizzato in collaborazione con Hasselblad ed è composto da un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 48 MP, un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 64 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 2.0, il sensore a infrarossi, il chip per l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due microfoni e due speaker certificati Dolby Atmos e compatibili con l’audio spaziale.

La batteria è da 5.400 mAh con ricarica via cavo SUPERVOOC da 100 W e ricarica wireless AIRVOOC da 50 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria OxygenOS 14.

Infine, OnePlus 12 5G è certificato IP65, ed è quindi in grado di resistere alla polvere e ai getti d’acqua.

OnePlus 12 5G: l’offerta su Amazon

Il OnePlus 12 5G è uno dei dispositivi più recenti dell’azienda cinese e, chiaramente, va a occupare la fascia più alta del mercato, quella riservata ai top di gamma. A fronte di questo, non stupisce il prezzo di listino di ben 1.099 euro.

Fortunatamente, con le offerte Amazon si può portare a casa questo smartphone a 874,99 euro (-20%, -224,01 euro) uno sconto più che interessante che rende un po’ più accessibile quest’ottimo telefono.

