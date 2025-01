OnePlus 12, con lo sconto unico di Amazon il prezzo sprofonda

Oggi trovi il OnePlus 12 in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare ben 350 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Approfittane subito.

Se c’è un’azienda che in questi anni nei suoi smartphone ha saputo abbinare all’affidabilità e alla qualità dei materiali, una fluidità unica è sicuramente OnePlus. Il produttore cinese è riuscito a costruirsi una propria nicchia di mercato fatta da utenti consapevoli che riconoscono nei telefoni OnePlus una qualità superiore alla media. Tutto questo lo si nota soprattutto nei telefoni top di gamma, a partire dal OnePlus 12, modello uscito nel 2024, ma che resta tuttora uno dei migliori sul mercato. E non stiamo esagerando: scheda tecnica di livello assoluto abbinata ad aggiornamenti continui del sistema operativo. E se negli anni precedenti gli smartphone OnePlus peccavano nel comparto fotografico, ora la lacuna è stata colmata grazie alla collaborazione con Hasselblad.

Oltre a tutto questo, oggi si aggiunge anche un’altra caratteristica: il OnePlus 12 è disponibile in offerta su Amazon al prezzo più basso di quest’anno grazie all’ottimo sconto del 31% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Un risparmio netto che sfiora i 350 euro e che ti permette di fare un super affare. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

OnePlus 12: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi è disponibile il OnePlus 12 in offerta al prezzo più basso mai fatto registrare quest’anno. Il telefono top di gamma del produttore cinese è disponibile a un prezzo di 754,82 euro, con uno sconto di ben il 31% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto si aggira sui 350 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 150,97 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Il prezzo è sicuramente elevato, ma abbiamo a che fare con uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato. Inoltre, acquistando oggi lo smartphone si riceve anche l’abbonamento gratuito per 60 giorni ad Audible, la piattaforma di Amazon dove puoi ascoltare audiolibri e serie podcast in esclusiva.

La disponibilità del telefono è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni assicurati da Amazon.

OnePlus 12: le caratteristiche tecniche

Non c’è una sola componente presente nel OnePlus 12 che non sia pensata per assicurare la massima fluidità d’utilizzo. A partire già dall’ottimo display Super AMOLED da 6,72" con risoluzione 2K e refresh rate rate fino a 120 Hz, per la massima scorrevolezza quando usi le app social e i videogame. Inoltre, l’avanzata tecnologia LTPO rende le immagini più luminose e vivaci. Non finisce qui: la luminosità tocca un picco di 4500 nit e lo rende visibile sotto la luce del sole. Al contempo, però, lo schermo si prende anche cura dei tuoi occhi non stancando la vista dopo un utilizzo intenso. Prestazioni eccellenti anche grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Gen 3 con 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Un concentrato di potenza e performance che non trovi su altri dispositivi.

Come anticipato, il OnePlus 12, rispetto ai suoi predecessori, ha fatto anche un grande salto in avanti sotto il punto di vista fotografico. E il merito è della partnership che il produttore cinese porta avanti da alcuni anni con Hasselblad. Il risultato finale è la quarta generazione di fotocamere Hasselblad per dispositivi mobili che si compone di un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, una fotocamera ultragrandangolare da 48 megapixel e un teleobiettivo 3x a periscopio da 64 megapixel. A supporto un sensore multispettrale a 13 canali per identificare i colori chiari. La fotocamera frontale, invece, è da 32 megapixel. Hasselblad ha lavorato anche sull’app foto, migliorando diverse modalità di scatto e aggiungendo filtri che migliorano istantaneamente gli scatti.

Non poteva di certo mancare una super batteria da 5.400 mAh con ricarica rapida da 100 W e ricarica wireless da 50 W. Insomma, quanto di meglio c’è in giro a un prezzo mai visto prima.

