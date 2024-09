OnePlus 12, il prezzo crolla al minimo storico: sconto mai visto prima

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Sono oramai alcuni mesi che il OnePlus 12 ha fatto il suo debutto sul mercato e finora il prezzo era rimasto su un livello abbastanza elevato, con offerte di poco conto. Oggi, finalmente, lo smartphone premium del produttore cinese è in promo speciale su Amazon al minimo storico e con un prezzo veramente molto interessante. Lo troviamo sul sito di e-commerce con uno sconto del 28% che fa risparmiare più di 300 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Una vera occasione per un telefono che non ha nulla da invidiare a dispositivi più blasonati e che costano anche di più.

Per capirlo basta scorrere velocemente la scheda tecnica. Ogni componente è stata scelta con grande cura per assicurare il massimo delle prestazioni, come ad esempio il processore Snapdragon 8 Gen 3, il meglio che possa offrire il mercato. E cosa dire del comparto fotografico realizzato in collaborazione con Hasselblad: semplicemente perfetto grazie a un tripla fotocamera posteriore con sensori top di gamma in grado di regalare scatti iconici in ogni situazione. Non manca una super batteria che si ricarica in poco meno di mezzora e ti accompagna per tutto il giorno. Se vuoi approfittare di un super affare, questa è una delle migliori offerte della giornata.

OnePlus 12 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Lo smartphone premium di OnePlus è disponibile in super offerta su Amazon. Oggi lo trovi a un prezzo di 796,76 euro con uno sconto del 28% che ti fa risparmiare più di 300 euro e ti permette di fare un grandissimo affare. Il prezzo è sicuramente elevato, ma quello di listino sfiora i 1.100 euro. Inoltre, essendo venduto e spedito da Amazon c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Un modo semplice per diminuire l’esborso iniziale. La disponibilità del dispositivo è immediata e la consegna avviene nel giro di pochi giorni. Approfittane subito, le scorte potrebbero terminare a breve.

OnePlus 12: le caratteristiche tecniche

Con il OnePlus 12 il produttore cinese fa un ulteriore salto in avanti e si posiziona nella fascia altissima del mercato. Il merito è dell’ottima scheda tecnica che non ha nulla da invidiare agli altri telefoni top che trovi sul mercato.

A partire dal comparto fotografico. Anche per quest’anno OnePlus ha rinnovato la partnership con Hasselblad, azienda leader nel settore della fotografia con tantissimi anni di esperienza. Il risultato che ne è uscito fuori è un nuovo sistema fotografico arrivato alla quarta generazione che regala grandi sorprese. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore ampio da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine coadiuvato da una fotocamera ultra-grandangolare da 48 megapixel e da un teleobiettivo a periscopio da 64 megapixel con zoom ottico fino a 3x e lunghezza focale da 70 mm. Praticamente è come girare con una reflex in tasca. Oltre a tutto questo, hai anche il supporto dell’intelligenza artificiale e delle tante modalità di scatto presenti nell’app fotocamera. La fotocamera frontale, invece, è da 32 megapixel.

Altro punto forte è lo schermo. OnePlus ha optato per un display LTPO AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione 2K con un refresh rate fino a 120 Hz. La qualità è elevatissima ed è super scorrevole nell’utilizzo quotidiano. Inoltre, raggiunge un picco massimo di luminosità fino a 4.500 nit che lo rende visibile e leggibile anche sotto la luce diretta del solo. Prestazioni eccellenti grazie al processore Snapdragon 8 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Anche per quanto riguarda la batteria OnePlus ha fatto le cose in grande. Sullo smartphone trovi una batteria da 5.4000 mAh con supporto alla ricarica super rapida 100 W e alla ricarica wireless fino a 50 W.

