OnePlus 13R, cosa sappiamo di questo smartphone

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: OnePlus

Tra i device in uscita nei prossimi mesi c’è il OnePlus 13R, il nuovo smartphone di fascia alta dell’azienda cinese destinato ai mercati globali e copia del OnePlus Ace 5 (in foto) lanciato alla fine di dicembre 2024 in esclusiva pei consumatori cinesi.

Poche ore fa, però, il noto leaker indiano Yogesh Brar, ha condiviso sui suoi profili ufficiali alcune importanti novità su questo diospositivo che, alla fine, potrebbe avere una scheda tecnica leggermente diversa rispetto al “gemello cinese”, con una batteria leggermente meno capiente ma un comparto fotografico decisamente più interessante.

Cosa sappiamo del nuovo OnePlus 13R

Da quello che sappiamo il nuovo OnePlus 13R ha un display OLED LTPO che misura 6,78 pollici, con risoluzione 1.264×2.780 pixel e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore in dotazione è uno Snapdragon 8 Gen 3 prodotto da Qualcomm, a cui si affiancano12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna, non espandibile.

Grandi novità per il comparto fotografico perché, stando alle indiscrezioni riportate da Yogesh Brar, questo device avrà un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 50 MP che prende il posto del sensore da 2 MP per gli scatti macro. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Per quanto riguarda le connessioni¸ conoscendo il processore in dotazione sappiamo che c’è il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Non mancano nemmeno il chip per l’NFC e l’emettitore a infrarossi.

Rispetto al OnePlus Ace 5 stavolta la batteria dovrebbe avere una capacità minore, i rumor ne indicano una da 6.000 mAh (contro i 6.400 mAh dell’altro modello) con ricarica via cavo da 80 W che dovrebbe garantire il 100% di carica in appena 35 minuti. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 15.0 e la promessa di tre major update.

Infine, questo smartphone è certificato IP65 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e ai getti d’acqua.

OnePlus 13R, prezzo e disponibilità

Da quello che sappiamo il OnePlus 13R dovrebbe essere presentato prossimamente, anche se al momento non c’è ancora una data precisa. Stesso discorso per il prezzo e, in attesa dell’evento di presentazione ufficiale, possiamo solo prendere in considerazione i prezzi del OnePlus Ace 5 per il mercato cinese: