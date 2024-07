OnePlus Nord 4 arriva il 16 luglio: come sarà

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Grandi novità in casa OnePlus: il nuovo OnePlus Nord 4 potrebbe essere presentato ufficialmente tra pochissimi giorni. Secondo quando condiviso dal leaker Yogesh Brar, infatti, il colosso cinese rivelerà al mondo questo smartphone nel corso dell’evento OnePlus Summer fissato al prossimo 16 luglio quando, con buone possibilità, verranno presentati anche il OnePlus Watch 2R e le OnePlus Buds 3 Pro.

Oltre a questo, altre indiscrezioni parlano del OnePlus Nord 4 come la versione per i mercati globali del OnePlus Ace 3V (in foto), presentato in Cina a marzo. Ipotesi ancora non confermata ma, dato che il precedente OnePlus Nord 3 era la versione globale del OnePlus Ace 2V non è da escludere che anche a questo modello tocchi una sorte del genere.

OnePlus Nord 4, cosa sappiamo

Se davvero l’indiscrezione sulla versione per i mercati del OnePlus Ace 3V si rivelasse attendibile, allora il nuovo OnePlus Nord 4 ha un display AMOLED che misura 6,74 pollici, ha una risoluzione 2.772×1.240 pixel, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.150 nit.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 a cui si affiancano fino a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Sul fronte delle fotocamere c’è un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, il chip per l’NFC, l’emettitore a infrarossi, l’USB-C e le diverse tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, QZSS, Galileo, Beidou, GLONASS e NavIC.

La batteria ha una capacità di 5.500 mAh con ricarica via cavo da 100 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente personalizzata ColorOS 14.

Lo smartphone, infine, è certificato IP65, ed è quindi in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

OnePlus Nord 4, prezzo e disponibilità

Il nuovo OnePlus Nord 4 dovrebbe essere presentato ufficialmente il prossimo 16 luglio, anche se al momento non c’è ancora la conferma ufficiale da parte dell’azienda produttrice. Stesso discorso per il prezzo, anche se è possibile fare delle ipotesi partendo dal prezzo del OnePlus Ace 3V:

OnePlus Ace 3V – 12/256 GB: 1.999 yuhan (254,69 euro)

OnePlus Ace 3V – 12/512 GB: 2.299 yuhan (292,91 euro)

OnePlus Ace 3V – 16/512 GB: 2.599 yuhan (331,13 euro)

Oltretutto, tramite la pagina social ufficiale OnePlus Europa, l’azienda cinese ha annunciato una sorpresa per l’estate che riguarderà una collaborazione con gruppo metal finlandese Lordi. Questa partnership porterà a un evento (o forse una serie di eventi) dal titolo "Made of Metal", ma per ora non sono state fornite maggiori informazioni al riguardo.