OnePlus 8 Pro, lo smartphone con fotocamera a raggi X

Chi comprerà uno smartphone OnePlus 8 Pro avrà a disposizione una funzionalità che OnePlus neanche dichiara: la fotocamera a raggi X. O meglio: la possibilità di scattare foto a raggi X è una conseguenza, non dichiarata, dell sensore “color filter” che, invece, è ben messo in luce da OnePlus tra le specifiche tecniche di questo device.

Infatti le foto ai raggi X sono state scoperte dagli utenti, smanettando col cellulare e con tutte le sue funzioni. E siccome alcuni di questi utenti sono molto famosi su Twitter e altri posti molto frequentati su Internet, come Max Weinbach di XDA-Developers e lo YouTuber Ben Geskin, la notizia che è possibile vedere attraverso le cose fotografando o facendo video con la modalità color filter del OnePlus 8 Pro è saltata fuori. E subito il Web si è riempito di video registrati ai raggi X con questo dispositivo, grazie ai quali è possibile sapere su quali oggetti funziona il trucchetto e su quali no.

OnePlus 8 Pro, come usare i raggi X

Dai video mostrati in rete emerge chiaramente come sia possibile, con lo smartphone di OnePlus, attraversare sottili strati di plastica. Ad esempio quella del guscio dei telecomandi, o della Apple Tv: inquadrati con il color filter attivo questi oggetti si mostrano semitrasparenti e si vede l’elettronica sottostante, che a differenza della plastica è opaca ai raggi X. Basta attivare il sensore cromatico, che in realtà nasce per creare effetti fotografici dal notevole impatto visivo selezionando un solo colore e mettendolo in evidenza, per vedere l’interno di alcuni oggetti.

OnePlus 8 Pro: su quali oggetti funzionano i raggi X

I raggi X sono una parte non visibile dello spettro luminoso che, di solito, viene scartata dalle fotocamere digitali. Ma il sensore cromatico del OnePlus 8 Pro ne fa passare una piccola quantità e, per questo, è possibile la magia appena descritta. Magia che funziona, però, solo con oggetti in plastica molto sottile e con i tessuti. Tra le varie immagini presenti in rete, infatti, c’è anche quella pubblicata da AndroidPit dalla quale si evince che il sensore fotografico riesce a percepire un foglio A4 con una scritta posizionato sotto una T-Shirt nera, indossata da un ragazzo. E questa possibilità potrebbe portare più di una critica a OnePlus, visto che ha ripercussioni abbastanza pesanti sulla privacy. Chi ci dice che non venga usata da qualche guardone per “spogliarci con lo smartphone“? OnePlus, nel frattempo, non proferisce parola sulla fotocamera a raggi X del suo smartphone.