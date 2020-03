OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, caratteristiche, prezzo e data di uscita

6 Marzo 2020 - Tra i grandi produttori di smartphone, una delle poche aziende che ancora non presenta o annuncia il proprio dispositivo top di gamma per il 2020 è OnePlus. Ma non c’è nulla di strano, anzi. L’azienda cinese solitamente lancia il suo primo smartphone Android dell’anno tra fine maggio e inizio giugno. Quest’anno, però, le cose potrebbero cambiare: il OnePlus8 e il OnePlus 8 Pro sono attesi per il mese di aprile, anche se tutto può essere rimandato a causa dell’epidemia di Coronavirus.

OnePlus sta comunque lavorando sui propri dispositivi, fiduciosa del fatto che potranno uscire sul mercato già entro fine aprile o al più tardi a inizio maggio. Per quest’anno OnePlus ha anche in serbo una grossa novità: il lancio del OnePlus 8 Lite, un modello medio di gamma che punterà tutto sull’ottimo rapporto qualità-prezzo. Una decisione, quella presa da OnePlus, per allargare i confini e guadagnare spazio anche nella fascia di prezzo compresa tra i 250 e i 400 euro.

In queste ultime settimane sono uscite diverse notizie sulle possibile caratteristiche del OnePlus8 e del OnePlus 8 Pro. Ecco come potrebbero essere.

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, le caratteristiche

Sono attese tante novità hardware sui nuovi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. A partire dall’architettura hardware: a bordo ci sarà lo Snapdragon 865 con a supporto 6-8-12GB di RAM e 128-256GB di memoria interna. In totale le versioni realizzate dovrebbero essere tre.

Se le componenti hardware principali saranno in comune, il discorso è differente per quanto riguarda lo schermo e le fotocamere. Sul OnePlus 8 il display dovrebbe essere inferiore ai 6,5 pollici con refresh rate a 120Hz e design caratterizzato da un piccolo foro in alto a destra. La versione Pro dovrebbe adottare un display da 6,7 pollici con risoluzione QuadHD+ e refresh rate a 120Hz. In questo caso nessun notch e foro: al suo posto una fotocamera popup.

Sul fronte fotocamera, il OnePlus 8 dovrebbe avere un triplo sensore con fotocamera principale da 48 Megapixel. Sul OnePlus 8 Pro sono attese quattro fotocamere, con sensore principale da 64 Megapixel, grandangolare da 16 Megapixel e teleobiettivo con zoom 3x.

La batteria dovrebbe essere da 4500mAh con ricarica super rapida a 50W. Il modello Pro dovrebbe supportare per la prima volta anche la ricarica wireless.

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, prezzo

Se le caratteristiche dei nuovi smartphone OnePlus venissero confermate, il prezzo dei due dispositivi è destinato ad aumentare. per il OnePlus 8 il prezzo di lancio potrebbe essere superiore ai 600 euro, mentre per il OnePlus 8 Pro il prezzo potrebbe salire fino a oltre gli 800 euro.

OnePlus 8 Lite, le caratteristiche e prezzo

La vera sorpresa della prossima famiglia di smartphone OnePlus arriva dal OnePlus 8 Lite, uno smartphone medio di gamma atteso per giugno. Secondo le ultime indiscrezioni, il dispositivo dovrebbe montare un processore MediaTek Dimensity 1000 con a bordo almeno 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo avrà una diagonale da 6,4 pollici con frequenza d’aggiornamento pari a 90Hz.

Nella parte posteriore dovrebbe trovare posto una tripla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel, grandangolare da 16 Megapixel e teleobiettivo da 12 Megapixel. Per la fotocamera frontale si è optato per un foro centrale in alto sullo schermo.

Batteria da 4000mAh con ricarica rapida a 30W. Atteso per giugno-luglio a un prezzo di circa 400 euro.