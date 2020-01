OnePlus 8 Lite, come sarà lo smartphone Android lowcost

7 Gennaio 2020 - Il nuovo smartphone 2020 lowcost di OnePlus, che si chiamerà molto probabilmente OnePlus 8 Lite, avrà tre fotocamere posteriori e non due, come si credeva fino ad oggi. O almeno così sembrerebbe stando all’ultima indiscrezione

La fonte è il solito, noto e affidabile, OnLeak che ha diffuso un nuovo render dello smartphone di OnePlus. Sul social cinese Bilibili è apparso anche un lungo video in cui Pete Lau, Amministratore delegato di OnePlus, mostra alcuni “dummy“, cioè modellini di plastica di futuri modelli di smartphone. Proprio sulla base di questo video Steve H.McFly e OnLeaks hanno realizzato il render poi diffuso su Twitter. Procedura classica, quindi, per questo leak che, pertanto, non ha ancora nulla di ufficiale e va preso con le molle.

OnePlus 8 Lite: come è fatto

Prendendo per buono il rendering di Steve H.McFly, quindi, possiamo dire che il nuovo OnePlus 8 Lite sarà un dispositivo con uno schermo da 6,4 o 6,5 pollici con un foro al centro, nella parte superiore, per la fotocamera frontale. Al posteriore, invece, si vede chiaramente un modulo verticale per le tre fotocamere, affiancato dal flash LED. Le dimensioni del OnePlus 8 Lite dovrebbero essere di circa 160x74x8,6 millimetri. Nessuna notizia certa, invece, sul sensore di impronte: dal rendering di OnLeaks non si vede alcun sensore né al posteriore né sui fianchi, quindi dovrebbe essere integrato nello schermo. Ciò vorrebbe dire, però, che lo schermo è in tecnologia OLED e non nella più economica LCD.

Sempre riguardo allo schermo, inoltre, non trova al momento alcuna conferma ufficiale, ma i rumor aumentano di giorno in giorno, sulla presunta capacità del display del OnePlus 8 Lite di raggiungere i 120 Hz di refresh. Il SoC, infine, dovrebbe essere il nuovo chip di gamma media di Qualcomm: lo Snapdragon 765. Nulla si sa ancora su RAM e memoria di archiviazione.

OnePlus 8 Lite: quando esce e quanto costa

Se ancora quasi nulla si sa di ufficiale sul OnePlus 8 Lite è perché questo device sembra oggi lontano dalla presentazione ufficiale: si parla di seconda metà del 2020. Anche il prezzo, al momento, è ignoto ma non si può non notare che OnePlus nel corso del 2019 è salita di livello: smartphone di classe superiore, ma anche più cari rispetto al passato. Questo OnePlus 8 Lite potrebbe essere l’occasione giusta per immettere sul mercato un dispositivo (quasi) low cost dalle ottime caratteristiche.