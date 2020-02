Quale Galaxy S20 scegliere: il confronto

13 Febbraio 2020 - Nel Galaxy Unpacked 2020 Samsung ha presentato i nuovi Galaxy S20. Si tratta di tre nuovi dispositivi top di gamma che condividono la stessa architettura hardware, ma che si differenziano per grandezza dello schermo, numero di fotocamere e, logicamente, prezzo. Ogni dispositivo è pensato per un pubblico ben preciso e scegliere quale sia il Galaxy S20 che meglio si adatta alle proprie necessità non è semplice.

Per fare una scelta consapevole è necessario confrontare ogni singola caratteristica dei tre smartphone. Volete uno smartphone compatto e con un prezzo accessibile? Allora il modello base del Galaxy S20 è il migliore? Volete un camera-phone in grado di scattare immagini paragonabili a quelle di una reflex? Non c’è nulla meglio del Galaxy S20 Ultra. Non siete interessati al 5G, ma volete un dispositivo potente ed equilibrato in ogni sua caratteristica? Allora la scelta non può che ricadere sul Galaxy S20+ 4G. Ecco un confronto tra il Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra.

Dimensioni

Le dimensioni contano, soprattutto quando si parla di smartphone. In un’epoca in cui i dispositivi sono sempre più grandi, sono in molti a cercare uno smartphone compatto che possa essere utilizzato con una sola mano.

I nuovi cellulari Samsung sono tutti e tre molto grandi, con dimensioni aumentate rispetto alla scorso anno, nonostante l’azienda sudcoreana abbia fatto di tutto per ottimizzare le cornici.

Il Galaxy S20 ha uno schermo QHD+ con una diagonale da 6,2 pollici e refresh rate a 120Hz.

Con il Galaxy S20+ le dimensioni aumentano fino ad arrivare a una diagonale da 6,7 pollici.

Infine, il Galaxy S20 Ultra un display da 6,9” e un peso che supera i 220 grammi.

Scheda tecnica

Non ci sono grossi dubbi sul fatto che siamo di fronte a smartphone top di gamma con una scheda tecnica superiore al 99% dei dispositivi presenti sul mercato. I tre Galaxy S20 condividono gran parte delle componenti hardware: processore Exynos 990 con 8, 12 o 16GB di RAM e 128 o 512GB di memoria interna. Solo le versioni LTE montano 8GB di RAM, mentre i 16GB di RAM li troviamo nella versione più performante del Galaxy S20 Ultra. Gli altri modelli hanno 12GB di RAM e 128GB di memoria interna, oltre al supporto al 5G.

Fotocamere

Il numero e la tipologia di fotocamera è uno dei motivi che può far scegliere un modello di Galaxy S20 piuttosto che un altro.

Il Galaxy S20 “base” ha una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 12 Megapixel, fotocamera grandangolare da 12 Megapixel e teleobiettivo da 64 Megapixel. Grazie alla funzione Space zoom, lo zoom ottico è 3x, mentre quello digitale arriva a 30x. Fotocamera frontale da 10 Megapixel.

Sul Galaxy S20+ troviamo una quadrupla fotocamera posteriore: sensore da 12 Megapixel, grandangolare da 12 Megapixel, teleobiettivo da 64 Megapixel e sensore ToF per la profondità di campo. Presente la funzione Space zoom. Fotocamera frontale da 10 Megapixel.

Il Galaxy S20 Ultra ha sempre quattro fotocamere posteriori, ma quella principale è da ben 108 megapixel. Poi troviamo un sensore grandangolare da 12 Megapixel, un teleobiettivo da 48 Megapixel e una fotocamera ToF per la profondità di campo. Lo zoom ibrido è 10x, mentre lo zoom digitale arriva fino a 100x. Fotocamera frontale da 40 Megapixel.

Batteria

Come normale che sia, più aumentano le dimensioni, più grande è la batteria.

Il Galaxy S20 ha un accumulatore da 4.000mAh con ricarica rapida a 25W.

Il Galaxy S20+ ha una batteria da 4.500mAh con ricarica rapida a 25W

Il Galaxy S20 Ultra ha una batteria da 5.000mAh con ricarica rapida a 45W.

L’autonomia dei tre dispositivi è in molto simile: si arriva a sera con almeno il 20-25% di carica residua.

Prezzo

La principale discrimine che può far propendere per l’acquisto di un Galaxy S20 “base” o per un Galaxy S20 Ultra è il prezzo. Tra la versione base e il modello top di gamma c’è una differenza di ben 600 euro. Ecco uno specchio riassuntivo che permette di capire bene le differenze tra le varie versioni.

Galaxy S20

Galaxy S20 128GB LTE: 929 euro

Galaxy S20 128GB 5G: 1029 euro

Galaxy S20+

Galaxy S20+ 128GB LTE: 1029 euro

Galaxy S20+ 128GB 5G: 1129 euro

Galaxy S20+ 512GB 5G: 1279 euro

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra 128GB 5G: 1379 euro

Galaxy S20 Ultra 512GB 5G: 1579 euro.

Quale scegliere

Arriviamo alla domanda fatidica: quale Galaxy S20 acquistare? La risposta, come spesso accade in queste situazioni, è dipende. Sono tanti i fattori da considerare, compreso il budget a disposizione. Se non possiamo spendere più di mille euro l’unico Galaxy S20 che possiamo acquistare è quello base con connessione LTE. Se i soldi non sono un problema e si è alla ricerca di uno smartphone molto potente e con un comparto fotografico top, il Galaxy S20 Ultra con 16GB di RAM e 512GB di memoria è la scelta migliore. Per chi, invece, è alla ricerca di un dispositivo equilibrato, suggeriamo l’acquisto del Galaxy S20+ 5G da 128GB.