OnePlus, questo è lo smartphone top da comprare oggi: prezzo crollato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Un’offerta speciale. E a un prezzo più basso rispetto al Prime Day autunnale finito da poco meno di una settimana. Già questo dovrebbe far capire la bontà della promo che troviamo da oggi su Amazon e che riguarda il OnePlus Nord 2T, un dispositivo lanciato da poco sul mercato ma che ben presto ha fatto breccia nel cuore degli utenti grazie a una scheda tecnica molto equilibrata e interessante. Con questo dispositivo l’azienda cinese è tornata alle origini, puntando tutto sulle prestazioni e su un prezzo molto più competitivo rispetto ai competitor. Il risultato è un OnePlsu Nord 2T che a tutti gli effetti è un top di gamma, ma che oggi paghi quanto un medio, grazie all’ottimo sconto Amazon che ti fa risparmiare ben 150€. E non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

La scheda tecnica dello smartphone mette le cose in chiaro fin da subito. Ottimo schermo molto fluido, supportato da un processore MediaTek Dimensity 1300 che assicura la giusta potenza in ogni momento grazie a tecnologie innovative e all’aiuto dell’intelligenza artificiale (integra anche il modem per il 5G). Uno dei punti forte è il comparto fotografico, grazie a un fotocamera principale di livello professionale da 50MP e un sensore frontale da 32MP, lo stesso che trovi su dispositivi di fascia altissima. E non manca una batteria da 4500mAh che ti accompagna senza problemi fino a fine giornata. Cosa volere di più a questo prezzo?

OnePlus Nord 2T: la scheda tecnica

Uno smartphone senza troppi fronzoli e senza funzionalità o componenti inutili: il OnePlus Nord 2T punta sull’essenzialità e sulle performance, senza la paura di sfidare dispositivi ben più blasonati e costosi. Il merito è della scheda tecnica messa in piedi dal colosso cinese, a partire dallo schermo. Sullo smartphone trovi uno schermo AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz che lo rende più fluido nella vita di tutti i giorni. Supporta anche l’HDR10+ per vedere ogni contenuto multimediale al meglio. Sotto la scocca trovi l’ottimo processore MediaTek Dimensity 1300, un chip che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale anche per migliorare la qualità degli scatti. A supporto 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

A proposito di fotocamere, il OnePlus Nord 2T è dotato di un comparto fotografico molto interessante. Nella parte posteriore sono disponibili ben tre sensori: fotocamera principale professionale da 50MP, obiettivo ultragrandangolare da 8MP e un sensore mono da 2MP. Le fotocamere assicurano grandi scatti soprattutto quando c’è poca luce, grazie alla capacità di catturare molta più luce rispetto a un comparto fotografico normale. Il sensore frontale, invece, è da ben 32MP ed è dotato di un algoritmo di deblurring con intelligenza artificiale per eliminare le vibrazioni e il rumore.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 4500mAh che ti fa arrivare a fine giornata senza problemi. Nel momento del bisogno puoi utilizzare la ricarica SUPERVOOC da 80W che ti permette di avere il 100% di autonomia in poco meno di mezzora.

OnePlus Nord 2T: prezzo e sconto

Oggi trovi il OnePlus Nord 2T a un prezzo addirittura più basso rispetto alla Festa delle Offerte Prime. Il merito è dello sconto del 28% che lo fa scendere a 349,88€, minimo storico sul sito di e-commerce e uno dei migliori di tutto il web per un dispositivo di questo genere. Il risparmio totale sfiora i 150€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 69,98€ al mese. Lo smartphone è già disponibile per la spedizione e acquistandolo adesso lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Non farti scappare questa super opportunità: uno smartphone top al prezzo di un medio di gamma.

