OnePlus Nord 3 in arrivo insieme a una nuova gamma Nord

Il prossimo OnePlus Nord 3 sarebbe molto vicino al lancio, stando al noto leaker Mukul Sharma. L’erede dell’ultra apprezzato OnePlus Nord 2 (in foto) potrebbe infatti arrivare tra pochi giorni insieme al Nord Watch, al Nord Band, alle nuove cuffie Nord Buds (il terzo modello della serie) e ad un’inedita bilancia smart.

Sharma ha dichiarato che il gigante cinese è sul punto di svelare in India sia il successore dello smartphone Nord 2, che una galassia di altri dispositivi a marchio Nord. Ricordiamo che OnePlus Nord 3 è stato avvistato sul sito web di BIS (Bureau of Indian Standard, Ufficio degli Standard Indiani) a maggio, facendo supporre che potrebbe essere il primo device della serie Nord a supportare la tecnologia di ricarica rapida da 150 W, oltre ad un interessante frequenza di aggiornamento dello schermo e ad una buona fotocamera principale posteriore.

Come anticipato, Sharma ha affermato anche che a giorni sarà ufficializzato un nuovo smartwatch che, stando a rumor precedenti, potrebbe arrivare in cinque modelli diversi (due rettangolari e tre con quadrante circolare).

OnePlus Nord 3: come sarà

Medio di gamma, il prossimo smartphone del colosso cinese dovrebbe avere a bordo un processore MediaTek Dimensity 8100, accoppiato ad una RAM di tipo LPDDR5 (fino ad un massimo di 12 GB) e memorie interne UFS 3.1 da 256 GB. Lo schermo del OnePlus Nord 3, secondo gli ultimi rumor, potrebbe essere di un AMOLED da 6,7 pollici FullHD+ da 2.412×1.080 pixel con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Lo smartphone dovrebbe essere corredato da un obiettivo fotografico principale Sony IMX766 da 50 MP, da una ultra-wide da 8 MP e una ausiliaria da 2 MP. Nel display, invece, il telefono avrà una fotocamera per i selfie da 16 MP.

Per quanto riguarda la batteria, ci aspettiamo una cella da 4.500 mAh con ricarica rapida da 150W. Come sistema operativo, il telefono dovrebbe avere Android 12.

OnePlus Nord 3: disponibilità e prezzo

Sebbene OnePlus Nord 3 sarà ufficializzato (secondo l’ultima indiscrezioni) nei prossimi giorni, al momento non sono emersi dettagli su un possibile approdo sul mercato italiano. Tuttavia, dato che il predecessore OnePlus Nord 2 è disponibile in Italia, lo stesso dovrebbe accadere per l’imminente nuovo modello.

Il prezzo del Nord 2, al lancio sul mercato italiano, era di 399 euro per la variante con 8 GB RAM e 128 GB storage: prevediamo che la nuova generazione del Nord arriverà con un prezzo simile o di poco superiore.