OnePlus, con lo sconto Amazon questo è lo smartphone da comprare subito

Il OnePlus Nord3 è disponibile in offerta con uno sconto del 39% e risparmi più di 200 euro sul prezzo di listino. Un affare da non farsi sfuggire

Il miglior smartphone che puoi acquistare oggi nella fascia tra i 300 e i 350 euro. Parliamo del OnePlus Nord 3, telefono top di gamma del produttore cinese che si va a posizionare in quella fascia di mercato sempre più ambita dalle aziende e nella quale è possibile fare grandi affari senza spendere un capitale. Il merito è soprattutto dell’ottima offerta disponibile su Amazon che sconta il dispositivo di ben il 39%, con un risparmio netto che supera i 200 euro. Per lo smartphone si tratta del prezzo più basso di quest’ultimo periodo e acquistandolo adesso fai un grande affare.

Il OnePlus Nord 3 rispecchia a pieno la filosofia del produttore cinese, diventato "famoso" per i suoi primi smartphone con coniugano a una scheda tecnica da top di gamma un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza. E le caratteristiche di questo telefono non hanno nulla da invidiare a quelle di un top di gamma che costa più di 500 euro. Lo schermo è super fluido, il processore assicura un’ottima potenza e il sistema fotografico è pari a quello di un top, con un sensore principale realizzato da Sony da 50 megapixel. Cos’altro dire se non affrettatevi perché le promo potrebbero terminare da un momento all’altro.

OnePlus Nord 3 in offerta: prezzo e sconto

Un’occasione speciale per un telefono veramente top. Oggi trovi il OnePlus Nord 3 in offerta a un prezzo di 334,99 euro con uno sconto del 39% che fa risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino. Per questo smartphone si tratta del minimo storico e approfitti di uno dei migliori prezzi di tutto il web per un telefono top di gamma e con caratteristiche uniche. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva nella fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai 14 giorni dalla data di consegna.

OnePlus Nord 3: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone equilibrato, versatile e che puoi utilizzare per qualsiasi attività, dagli scatti fotografici compulsivi fino all’utilizzo delle app più impegnative, come i videogame. Con il OnePlus Nord 3 l’azienda cinese torna alle origini con un telefono dall’ottimo rapporto qualità-prezzo e con componenti top.

A partire già dallo schermo. Il telefono è equipaggiato con un display AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione FHD e refresh rate adattivo che può arrivare fino a un massimo di 120 Hz. La frequenza di aggiornamento varia in base alla tipologia di contenuto (range da 40 a 120 Hz) e permette anche di diminuire il consumo di energia. La luminosità tocca un picco fino a 1.450 nit che rende il display visibile anche sotto la luce del sole. Prestazioni sempre al top grazie al processore MediaTek Dimensity 9000 con a supporto 16 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Chiedere di più a questo prezzo è complicato.

Anche il comparto fotografico si distingue dalla concorrenza. Nella parte posteriore trovi un ottimo sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e poi un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel con sensore macro da 2 megapixel. Il risultato finale è un sistema fotografico versatile e che puoi utilizzare in qualsiasi situazione. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale che interviene soprattutto negli scatti notturni e quando c’è poca luce. Per quanto riguarda i video, puoi registrare con una risoluzione 4K a 60 frame per secondo.

Come in tutti gli smartphone OnePlus non manca una super batteria da 5.000mAh con ricarica SUPERVOOC da 80W che impiega meno di mezzora per assicurare il 100% di autonomia. Infine, a bordo trovi l’interfaccia OxygenOS, considerata una delle migliori nel mondo Android. Fluida, funzionale e con strumenti utili nella vita di tutti i giorni.

