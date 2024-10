OnePlus, questo è lo smartphone da comprare oggi: prezzo super scontato

Solo per oggi trovi il OnePlus Nord 3 in promo con uno sconto del 39% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Prezzo popolare e alla portata di tutti.

Con la gamma "Nord" OnePlus è tornata alle origini: smartphone con prestazioni top a un prezzo popolare in diretta concorrenza con le aziende top del settore. Lo si capisce soprattutto con il OnePlus Nord 3, smartphone uscito sul mercato da un paio di mesi e che oggi tocca un prezzo imperdibile grazie allo sconto Amazon del 39%. Solamente approfittando di questa super promo ottieni un risparmio di 200 euro su quello di listino e fai un ottimo affare, uno dei migliori della giornata.

Leggendo la scheda tecnica del OnePlus Nord 3 si intuisce subito che si ha a che fare con un telefono che non cerca compromessi. Già a partire dallo schermo super fluido e con una luminosità molto elevata, che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Il comparto fotografico è un altro dei pezzi forti del dispositivo, grazie al sensore professionale da 50 megapixel e agli algoritmi di intelligenza artificiale che rendono le tue immagini perfette. E la batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

OnePlus Nord 3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il OnePlus Nord 3 è uno dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo che puoi acquistare oggi. Su Amazon lo trovi a un prezzo di 334,99 euro con uno sconto del 39% che ti fa risparmiare più di 200 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. La consegna del telefono avviene in tempi piuttosto rapidi e per il reso gratuito hai ben quattordici giorni di tempo.

OnePlus Nord 3: le caratteristiche tecniche

L’unico obiettivo del OnePlus Nord 3 è assicurare prestazioni top con qualsiasi tipologia di app, senza pensare troppo ai fronzoli e alle funzioni accessorie. Un telefono che rispecchia alla perfezione la filosofia che ha sempre contraddistinto il produttore cinese.

Per offrire prestazioni top è necessario avere un processore top. Non a caso sul OnePlus Nord 3 trovi il chip MediaTek Dimensity 9000 supportato da ben 16 gigabyte di RAM estremamente veloce e che permette di processare tantissimi dati in pochissimo tempo. A supporto anche 256 gigabyte di memoria interna che ti permettono di installare qualsiasi tipologia di app. Anche lo schermo è uno dei punti di forza dello smartphone. È equipaggiato con un display AMOLED da 6,74" molto fluido grazie al refresh rate fino a 120 Hz. I due altoparlanti con Dolby Atmos impreziosiscono ulteriormente l’esperienza utente.

Anche il comparto fotografico è da top di gamma. Il merito è del triplo sistema che trovi nella parte posteriore. La fotocamera principale è da 50 megapixel, coadiuvata da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 16 megapixel. Per ogni scatto hai l’aiuto degli algoritmi di intelligenza artificiale di OnePlus che intervengono in tempo reale per migliorare singole impostazioni e settaggi.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh con ricarica rapida fino a 80 W che permette di avere il 100% di autonomia in circa trenta minuti. La batteria è dotata anche della funzionalità Battery Health Engine che raddoppia i cicli di ricarica da 800 a 1.600.

