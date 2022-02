OnePlus Nord CE 2 avrà la ricarica ultra rapida

OnePlus ha annunciato il lancio del nuovo Nord CE 2 5G in India. La data scelta per svelare il nuovo modello di smartphone è il 17 febbraio 2022 e sappiamo che sarà un aggiornamento del OnePlus Nord CE (in foto) che si è rivelato un successo anche in Europa. Con la serie Nord, OnePlus offre specifiche simili a quelle di punta ma a un prezzo inferiore. Secondo un tweet del leaker Ishan Agarwal, il chip sarà il Dimensity 900 5G, la batteria da 4.500 mAh con ricarica SuperVOOC a 65 watt.

Guardando il teaser condiviso da OnePlus, si intuisce che lo smartphone ha un design sottile con bordi curvi come il OnePlus Nord CE, ma un modulo della fotocamera più grande. Il teaser conferma anche che lo smartphone arriverà in un colore verde scuro ma ci aspettiamo almeno un’altra opzione di colore, come il blu-celeste. Il teaser mette in evidenza anche il jack per cuffie da 3,5 mm, che OnePlus ha reintrodotto sulla serie Nord dopo averlo rimosso dai modelli di punta. OnePlus Nord CE 2, insomma, sarà uno smartphone di fascia media con delle chicche da fascia superiore (come la ricarica rapida), che punterà a replicare i buoni risultati di Nord CE e, a quanto pare, ha più di una chance di riuscirci.

OnePlus Nord CE 2: caratteristiche tecniche

Dalle prime informazioni trapelate possiamo delineare, anche se come anteprima, le caratteristiche tecniche del nuovo OnePlus Nord CE 2: le indiscrezioni suggeriscono che sarà dotato di un display AMOLED FHD+ da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e Gorilla Glass 5.

Nella parte posteriore dello smartphone trovano alloggio 3 fotocamere, sulle quali ancora non ci sono dettagli certi. Tuttavia, poiché è assai probabile che OnePlus Nord CE 2 sarà sostanzialmente un Oppo Reno 7 rimarchiato, è ipotizzabile una configurazione con sensore principale da 64 MP, grandangolo da 8 MP e macro da 2 MP. La selife camera frontale dovrebbe essere da 16 megapixel.

La ricarica SuperVOOC da 65 W è un grosso salto in avanti rispetto alla Warp Charge 30T da 30 Watt vista su OnePlus Nord CE. Infine, si parla di una memoria espandibile fino a 1TB tramite una scheda microSD. OnePlus Nord CE 2 peserebbe 173 grammi e avrebbe uno spessore di 7,3 grammi.

OnePlus Nord CE 2: prezzi

Considerato che le caratteristiche tecniche lasciano ipotizzare una collocazione sul mercato identica a quella del modello precedente, OnePlus Nord Ce 5G, e precisando che non abbiamo ancora la certezza che sarà distribuito anche in Europa, la cosa più probabile è che OnePlus Nord CE 2 costi lo stesso prezzo di OnePlus Nord CE: 369 euro.