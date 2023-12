OnePlus, questo è lo smartphone lowcost da comprare oggi: minimo storico

Fonte foto: OnePlus

Per i ritardatari che ancora non hanno comprato il regalo di Natale o chi è alla ricerca del nuovo smartphone da acquistare con le mance natalizie, Amazon viene in nostro soccorso con ottime offerte e promo. Tra i tanti smartphone disponibili sul sito di e-commerce, ne abbiamo scelto uno che cattura l’attenzione per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Oggi lo trovi al minimo storico e a un prezzo accessibile a tutti: la soluzione ottimale per chi vuole spendere il giusto e avere tra le mani un telefono performante e che duri almeno un paio di anni. Stiamo parlando del OnePlus Nord CE 3 Lite, disponibile sul sito di e-commerce con un ottimo sconto del 30% che fa risparmiare 100 euro sul prezzo di listino.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Lo smartphone offre tutto quello che si cerca in un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo grande e con un’ottima scorrevolezza. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon e dalla RAM da 8GB che puoi espandere grazie alla RAM virtuale. OnePlus non ha lasciato nulla al caso e ha dotato lo smartphone anche di un ottimo comparto fotografico con sensore principale da 108 megapixel. Non manca la batteria a lunga durata e con ricarica super rapida.

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord CE 3 Lite: prezzo, offerta, sconto Amazon

Prezzo super scontato per lo smartphone top dell’azienda cinese. Oggi trovi il OnePlus Nord CE 3 Lite in offerta a un prezzo di 229 euro con uno sconto del 30%. Minimo storico e il risparmio è di ben 100 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per fare il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2024.

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord CE 3 Lite: scheda tecnica

Il OnePlus Nord CE 3 Lite è uno dei migliori telefoni nella sua categoria. Un medio di gamma che strizza l’occhio alla fascia superiore e che ti assicura prestazioni top in qualsiasi momento. Un telefono che rispecchia a pieno la filosofia del produttore cinese.

Partiamo dallo schermo, la prima componente a saltare subito all’occhio. Il OnePlus Nord CE 3 Lite è dotato di un display da ben 6,72" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità è elevata e i colori sono super definiti. Nell’utilizzo quotidiano il refresh rate elevato fa la differenza soprattutto con le app social e i videogame. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore Snapdragon 695 con modem 5GB, supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna. Lo spazio d’archiviazione può essere aumentato fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 108 megapixel supportato da due sensori da 2 megapixel. Il sensore principale è dotato anche di uno zoom 3×3 lossless e della stabilizzazione elettronica della stabilità per video super stabili anche in movimento. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000 mAh che ti assicura un’autonomia fino a due giorni. Grazie alla ricarica super rapida SUPERVOOC da 67W impieghi meno di un’ora per avere il 100% di autonomia.

OnePlus Nord CE 3 Lite