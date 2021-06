OnePlus Nord N200: le specifiche del nuovo smartphone 5G low cost

Fast and smooth, veloce e fluida. È il mantra che accompagna da sempre OnePlus, fin dalla sua fondazione nemmeno dieci anni fa. Ora punta sempre più anche sugli smartphone 5G low cost e le caratteristiche del OnePlus Nord N200 non sono da sottovalutare. D’altronde la filosofia di OnePlus, declinata dalle parole ai fatti, è uno dei segreti del suo successo e della presenza di una community di appassionati molto folta.

Non ci sono dubbi tuttavia che assicurare fluidità e rapidità all’esperienza utente di un top di gamma come OnePlus 9 e 9 Pro che ha potenza da vendere è relativamente semplice, mentre è ben altro discorso farlo con un hardware frutto di un compromesso tra costi e prestazioni. L’azienda guidata da Pete Lau ha colto la sfida, lanciandosi meno di un anno fa nelle fasce più economiche del mercato con due smartphone Android “low cost" come OnePlus Nord N100 e Nord N10. Il primo in particolare rappresenta la sfida più ostica mai affrontata dalla giovane azienda, l’ennesimo pretendente dell’affollatissima fascia entro i 200 euro il quale passerà il testimone a breve a OnePlus Nord N200.

OnePlus Nord N200: le specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di OnePlus Nord N200 non sarebbero più un mistero, dopo le indiscrezioni del noto leaker Evan Blass. Lo smartphone 5G low cost di OnePlus arriverà con il chip octa core Qualcomm Snapdragon 480G che supporta la connettività 5G, e che già alimenta alcuni smartphone economici come Oppo A93 5G, Nokia X20 e altri. Buono il quantitativo di memorie: 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 256 GB.

Apprezzabile la volontà di OnePlus di mantenere su Nord N200 il display ad alta frequenza di aggiornamento, un IPS LCD da 6,49 pollici e 90 Hz con risoluzione Full HD+, a supporto del quale ci sarebbe una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18 watt grazie all’ingresso USB-C. A tal proposito va segnalato anche la presenza gradita dell’ingresso per il jack audio da 3,5 mm.

Sul tema “scottante" delle fotocamere, OnePlus Nord N200 avrebbe un sensore principale da 13 megapixel, un macro per gli scatti ravvicinati da 2 megapixel, gli stessi riservati al terzo sensore, un monocromatico, mentre sulla superficie opposta ci sarebbe una fotocamera da 16 megapixel per i selfie.

OnePlus Nord N200: design e prezzo

Che i lavori per la vendita di OnePlus Nord N200 negli USA siano già in fase avanzata lo testimonia l’immagine distribuita agli organi di stampa qualche giorno fa dalla stessa OnePlus: niente “giochini", niente trasparenze o vedo non vedo.

L’immagine di OnePlus svela di fatto in anteprima l’estetica di OnePlus Nord N200, uno smartphone 5G low cost caratterizzato da un design molto pulito: linee semplici al posteriore, con una back cover senza orpelli ed un gruppo fotocamere tradizionale, mentre sulla superficie opposta domina la scena l’ampio display interrotto solamente dal foro in alto a sinistra per la fotocamera frontale.

Per quanto riguarda il prezzo, non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la fascia di prezzo dei low cost 5G di OnePlus difficilmente supererà i 200 euro.