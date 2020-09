OnePlus Nord, lo smartphone medio 5G diventa low cost

Un nuovo smartphone che supporta lo standard di connessione 5G è in arrivo per la serie OnePlus Nord. La compagnia aveva già confermato il lancio di altri telefoni due mesi fa, durante la presentazione dell’ultimo modello, e ora un nuovo teaser su Instagram annuncia il rilascio di un altro smartphone.

Le informazioni in circolazione sono ancora poche e il prossimo modello dell’azienda cinese potrebbe chiamarsi OnePlus Nord N10 5G. Le indiscrezioni sulle caratteristiche presunte dello smartphone sono ancora poche, ma si ritiene che potrebbe trattarsi di una versione lowcost del recente OnePlus Nord. Il telefono potrebbe arrivare in particolare sul mercato degli Stati Uniti, dove OnePlus Nord non è attualmente in vendita, e potrebbe essere disponibile sia in versione 4G che con supporto al 5G. Dall’annuncio dell’azienda non è quindi chiaro se il nuovo smartphone sarà distribuito solo negli USA o anche in Europa.

OnePlus Nord N10 5G, le caratteristiche

Lo smartphone OnePlus Nord N10 5G potrebbe corrispondere al modello dal nome in codice Billie, che è già apparso in diversi leak negli ultimi due mesi. Stando ai rumors, potrebbe essere equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 690 e una RAM da 6 GB, con memoria interna da 128 GB.

Lo schermo sarebbe un Full HD+ da 6,49 pollici con frequenza di refresh a 90 Hz. Il comparto fotocamera avrà una configurazione quadrupla, con sensore principale da 64 megapixel, secondario grandangolare da 8 megapixel e un terzo da 2 megapixel. Queste le poche informazioni al momento sulle caratteristiche, che non trovano ancora conferme ufficiali.

OnePlus Nord N10 5G, data di lancio e prezzo

La data di lancio per il nuovo smartphone potrebbe coincidere con quella del OnePlus 8T, fissata al prossimo 14 ottobre. L’obiettivo dell’azienda cinese è quello di ampliare l’offerta della famiglia OnePlus Nord e rimanere anche entro i prezzi di fascia media, tanto che il prezzo atteso per lo smartphone sarebbe di circa 400 dollari, circa 340 euro al cambio corrente.

Che un nuovo smartphone sia in arrivo è indubbio, dato che nel teaser pubblicato sul profilo ufficiale dell’azienda si vede il logo del brand in bianco e nero accompagnato dalla didascalia #ComingSoon, ma per saperne di più è necessario attendere ancora.