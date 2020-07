OnePlus Nord, svelato il significato del nome e il prezzo

Dopo tante indiscrezioni adesso sappiamo ufficialmente che il prossimo smartphone OnePlus “economico” si chiamerà OnePlus Nord. Sappiamo anche il perché di questo strano nome e, soprattutto, sappiamo a che prezzo sarà venduto in Europa.

Tutte queste informazioni sono ufficiali e provengono dai due fondatori di OnePlus: Carl Pei e Pete Lau, quindi non abbiamo dubbi sull’attendibilità. Cal Pei, su Twitter, ha annunciato che il nome “Nord” vuol dire, semplicemente, “Nord“: “Alcune persone hanno chiesto cosa significhi il nome Nord. Viene dal concetto di vero nord. Ognuno di noi ha questa bussola interiore che ci guida. Questa linea di prodotti ci ricorda di cercare sempre il nostro vero nord e speriamo che continui a ricordarvi il vostro“. Pete Lau, invece, ha confermato che il prezzo del OnePlus Nord sarà inferiore ai 500 euro.

OnePlus Nord: caratteristiche tecniche

Molte delle componenti che andranno a costituire la scheda tecnica del OnePlus Nord devono essere ancora svelate. Due cose, però, sono già certe: sarà basato sul SoC Qualcomm Snapdragon 765G e avrà la connessione 5G. Lo Snapdragon 765G è un SoC di fascia media, octa-core e con frequenza massima di 2,4 GHz. Integra una GPU Adreno 620 e supporta al massimo memorie LPDDR4 fino a 2.133 MHz, con un taglio massimo di 12 GB.

Il modem integrato è l’X52 5G, che permette di ottenere circa la metà delle prestazioni massime teoriche sotto copertura 5G. Per quanto riguarda il reparto fotografico, invece, Pete Lau ha dichiarato: “Con il OnePlus Nord stiamo portando una fotocamera di classe flagship nella fascia di prezzo mid-range, penso che i consumatori ne saranno entusiasti“.

OnePlus Nord e la gamma OnePlus

Quando è arrivata sul mercato globale, a inizio 2014, OnePlus aveva un obbiettivo molto chiaro: proporre dispositivi di alta gamma a prezzi estremamente vantaggiosi. Obiettivo raggiunto, per molti anni di fila. Ma negli ultimi tempi la situazione è cambiata: oggi gli smartphone OnePlus sono dei flasgship con prezzi da flagship. Il rapporto prezzo/caratteristiche di questi smartphone è ancora molto buono, ma paragonabile a quello di altri dispositivi prodotti in estremo oriente. Probabilmente a questo servirà il OnePlus Nord: a portare sul mercato il miglior mid-range possibile, al miglior prezzo possibile. Una manovra simile, per capirci, a quella fatta da Apple con il nuovo iPhone SE e da Google con le versioni A dei suoi Pixel.

Quanto costerà il OnePlus Nord

L’azienda cinese si è lasciata sfuggire anche il prezzo di lancio del dispositivo: 500 dollari. Probabilmente in Italia e in Europa arriverà a 499 euro.