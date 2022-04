OnePlus Nord Watch: il nome è ufficiale

Il nuovo smartwatch di OnePlus ha un nome: OnePlus Nord Watch e la conferma ci arriva attraverso un tweet del noto leaker Mukul Sharma che ha intercettato il “moniker“, ossia il marchio con cui sarà presentato sul mercato il nuovo orologio smart. Questo nuovo orologio intelligente era atteso già da un po’, almeno da quando 91mobiles, noto giornale online indiano, un mese fa aveva riferito in esclusiva che OnePlus stava lavorando su un nuovo smartwatch con marchio Nord. A cui appunto, mancava il nome.

Ricordiamo che il segmento degli orologi intelligenti è abbastanza nuovo per OnePlus poiché al momento sul mercato è presente con un solo dispositivo, ovvero il OnePlus Watch (in foto). L’azienda però sta puntando notevolmente sullo sviluppo del brand “Nord" e dunque il OnePlus Nord Watch sarà il primo dispositivo indossabile della serie Nord e si unirà alle Nord Buds, che dovrebbero invece essere lanciate all’evento del 28 aprile insieme al OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e al OnePlus 10R. Ma oltre a conoscere il nome del nuovo orologio non sappiamo molto altro riguardo le specifiche tecniche, ma sappiamo che lo smartwatch Nord dovrebbe essere lanciato insieme a OnePlus Nord 3 nella seconda metà dell’anno.

OnePlus Nord Watch: come sarebbe fatto

Riguardo le caratteristiche tecniche al momento sono disponibili solo indiscrezioni. il nuovo smartwatch di OnePlus della serie Nord dovrebbe essere dotato di un ampio display touchscreen a colori e di funzionalità per il monitoraggio della salute, come il sensore che rileva la frequenza cardiaca e il sensore che rileva la saturazione dell’ossigeno (SpO2).

Già a marzo, 91Mobiles ha reso noto, ma ovviamente senza alcuna conferma ufficiale, che il OnePlus Watch Nord potrebbe essere in grado anche di monitorare le fasi del sonno. Sembra invece scontato che OnePlus Nord Watch possa ricevere notifiche dallo smartphone, trattandosi di un prodotto consumer dedicato al grande pubblico.

OnePlus Nord Watch: disponibilità e prezzi

Come già accennato il progetto OnePlus Nord Watch è agli albori e richiederà ancora qualche mese di sviluppo. Tant’è che possiamo supporre che sarà presentato nella seconda parte dell’anno, presumibilmente da maggio-giugno in poi, così come anche suggeriscono le varie notizie non confermate.

I prezzi sono stimati tra le 5.000 e le 8.000 rupie che al cambio corrispondono a 60-95 euro al cambio attuale. Sembra che il risparmio, rispetto al OnePlus Watch classico, possa derivare dall’adozione di una piattaforma hardware non recentissima, che assicurerebbe tutte le funzioni disponibili, ma con velocità limitata.