OnePlus Pad 2 ora è in vendita anche in Italia: quanto costa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

OnePlus Pad 2, il tablet di fascia alta orientato alla produttività, è ufficialmente disponibile in Italia. Il prezzo di vendita e gli accessori disponibil

Fonte foto: OnePlus

Dopo la presentazione ufficiale di qualche giorno fa in Cina, OnePlus ha confermato l’arrivo del nuovo OnePlus Pad 2, anche per il mercato italiano.

Come già visto durante l’evento, si tratta di un tablet orientato alla produttività, con una scheda tecnica di fascia alta che, tra le altre cose, permette di accedere a diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

OnePlus Pad 2: scheda tecnica

OnePlus Pad 2 ha uno schermo LCD da 12,1 pollici, con risoluzione 3K (3.000×2.120 pixel) e refresh rate variabile fino a 144 Hz. Lo schermo è compatibile anche con la OnePlus Stylo 2.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancano 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione interna.

Come già anticipato, questo dispositivo permette di accedere ad alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale come

Open Canvas , un tool per il multitasking e per semplificare l’apertura delle app in split-screen

, un tool per il multitasking e per semplificare l’apertura delle app in split-screen AI Eraser 2.0 e Smart Cutout 2.0 per ritoccare foto e immagini

e per ritoccare foto e immagini AI Writer utile per affiancare l’utente nella creazione di contenuti basati su immagini e testi

utile per affiancare l’utente nella creazione di contenuti basati su immagini e testi AI Toolbox che consente di leggere un testo ad alta voce

che consente di leggere un testo ad alta voce AI Speak per generare un testo partendo da un file audio

per generare un testo partendo da un file audio Recording Summary, che permette di riassumere i punti principali di una registrazione audio

Due le fotocamere in dotazione a questo tablet: la posteriore è da 13 MP e quella frontale da 8 MP che trova posto su uno dei lati più lunghi del device, semplificando dunque l’utilizzo del device in orizzontale.

Sul fronte delle connessioni ci sono il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’NFC (da utilizzare per il passaggio veloce di file tra due OnePlus Pad 2) e una USB-C 3.2. Il comparto audio è composto da 6 speaker certificati Hi-Res Audio e compatibili con l’audio spaziale.

La batteria è da 9.510 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia OxygenOS 14.1.

OnePlus Pad 2: prezzo e disponibilità

Il nuovo OnePlus Pad 2 è già disponibile sul sito ufficiale di OnePlus nella colorazione Nimbus Gray, nell’unica versione disponibile con 12/256GB è di 549 euro. A questo è possibile aggiungere uno sconto di 50 euro che porta il prezzo finale del dispositivo a 499 euro.

Al momento dell’acquisto si riceve in omaggio l’adattatore OnePlus 80W Type-A (che ha un costo di 39,99 euro) e un prodotto a scelta tra OnePlus Folio Case 2 (che ha un costo di 59 euro) o la OnePlus Stylo 2 (che ha un costo di 99 euro).

Inoltre è possibile accedere a una serie di ulteriori vantaggi come: uno sconto del 30% portando in permuta un vecchio device, uno sconto del 50% per chi acquista dallo store fisico e uno sconto del 10% riservato agli studenti.