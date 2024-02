OnePlus Watch 2 ufficiale in Italia: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Tra le presentazioni più attese del Mobile World Congress di Barcellona, c’è stata quella OnePlus Watch 2 il nuovo device a marchio OnePlus che torna sul mercato degli smartwatch con un orologio di fascia alta, elegante e con tantissime funzionalità molto interessanti per l’attività fisica e il monitoraggio dei parametri vitali.

OnePlus ha realizzato un dispositivo dalle grandi potenzialità, con un processore potente e una grandissima autonomia che può arrivare fino a 100 giorni di utilizzo; infine la presenza di WearOS 4.0 rende questo prodotto ancora più completo, mettendo a disposizione dell’utente decine di applicazioni.

OnePlus Watch 2: scheda tecnica

OnePlus Watch 2 ha un display AMOLED circolare da 1,43 pollici con risoluzione di 466×466 pixel e funzione Always-On. La cassa è in acciaio inossidabile, il cinturino è in gomma fluorurata o in metallo (sostituibile anche con altri prodotti di terze parti) mentre il quadrante è protetto da un cristallo di zaffiro.

Il processore scelto da OnePlus è un Snapdragon W5 Gen 1 affiancato da un co-processore BES 2700 che ha il compito di gestire tutti quei processi a basso consumo energetico. A questo si aggiungono 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Due i sistemi operativi: WearOS 4.0, che consente all’utente di accedere al Play Store, e RTOS un sistema molto più essenziale.

I due software sono attivi entrambi e, in base alle funzionalità richieste, viene visualizzato l’uno o l’altro, ma per ottenere un’autonomia ancor maggiore è possibile usare solo RTOS, rinunciando ad alcune funzioni smart.

Le funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali comprendono il rilevamento della frequenza cardiaca (con relativi avvisi in caso di frequenza cardiaca alta/bassa) e il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Presenti anche le opzioni per il monitoraggio della qualità del sonno e dello stress. Per il controllo delle metriche si può utilizzare l’app OHealth oppure optare per una delle alternative di terze parti sullo store.

Per quanto riguarda le caratteristiche dedicate agli sportivi, invece, è possibile tenere sotto controllo gli allenamenti in oltre 100 discipline diverse come: corsa, camminata, sport acquatici (device resistente fino a 5 atmosfere di pressione), tennis, alpinismo, ciclismo e molto altro ancora. L’attività fisica può essere monitorata scaricando una delle molte applicazioni disponibili, tra cui Strava, Komoot, My FitnessPal, Google Fit e OutdoorActive.

Naturalmente dallo smartwatch è anche possibile leggere le notifiche del telefono, utilizzare la funzione trova il mio smartphone, ascoltare musica (da caricare anche nella memoria interna), rispondere alle chiamate (microfono e altoparlante incluso) e utilizzare Google Asisstant.

Sul fronte della connettività ci sono il Bluetooth 5.0, il WiFi, il chip per l’NFC e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria è da 500 mAh con ricarica 10 W e, stando alle indicazioni del produttore, dovrebbe garantire fino a 100 ore di autonomia in modalità smartwatch classico. Inoltre con una ricarica di 10 minuti si possono ottenere fino a 24 ore di autonomia aggiuntiva.

Infine sono presenti la certificazione IP68, che attesta la resistenza del dispositivo alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni, e la certificazione di grado militare MIL-STD-810H, che garantisce l’utilizzo del device anche in condizioni estreme.

OnePlus Watch 2: prezzo e disponibilità

Il nuovo OnePlus Watch 2 può essere già preordinato sul sito ufficiale di OnePlus in due colorazioni: Black Steel e Radiant Steel. Il prezzo suggerito è di 329 euro, tuttavia in occasione dell’arrivo del prodotto sul mercato c’è uno sconto del 9% che porta il prezzo finale a 299 euro e include anche un paio di auricolari OnePlus Buds 3.