TicWatch Atlas ufficiale: scheda tecnica e prezzo dell'ultimo smartwatch di Mobvoi

TicWatch Atlas è uno smartwatch potente e con tante funzionalità per il fitness e il monitoraggio dei parametri vitali. Il device è già disponibile in Italia

Fonte foto: Mobvoi

Mobvoi ha presentato il nuovo TicWatch Atlas, un prodotto a metà strada tra uno sportwatch e un device rugged, dal look sportivo ma anche elegante.

Si tratta di uno smartwatch molto completo che va a posizionarsi nella fascia medio-alta del mercato portando nelle mani degli utenti molte funzionalità interessanti per il monitoraggio dei parametri vitali e per il fitness e una scheda tecnica di tutto rispetto, dove spicca l’ormai classica soluzione già vista più volte sui TicWatch del doppio display (OLED+Ultra-Low Power), l’ottimo processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 e il sistema operativo WearOS di Google.

TicWatch Atlas: scheda tecnica

Il TicWatch Atlas ha due display: quello principale è un OLED che misura 1,43 pollici e ha una risoluzione 466×466 pixel. Il secondo è un ULP (Ultra-Low Power) monocromatico transflettivo utile per il risparmio energetico che mostra all’utente alcune informazioni basilari quando il display principale è spento.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria per l’archiviazione. Il sistema operativo è Google Wear OS 4 e consente all’utente di accedere al vastissimo ecosistema di app di Big G e scaricare quelle che preferisce per arricchire ulteriormente questo smartwatch.

Il monitoraggio dei parametri vitali include il controllo della frequenza cardiaca e di quella respiratoria, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e della temperatura. Non mancano le funzioni per il rilevamento dei livelli di stress e della qualità del sonno. Tutti i dati raccolti possono essere consultati tramite l’app Mobvoi Salute.

Il rilevamento dell’attività sportiva, invece, comprende di 100 discipline diverse tra cui corsa, ciclismo, camminata, pilates, nuoto (impermeabile fino a 5 ATM), arrampicata e molto altro. Interessante anche il rilevamento delle cadute accidentali, che permette allo smartwatch di chiamare i soccorsi in caso di pericolo. Il device è compatibile anche con app di terze parti come Strava, Relive, Adidas Running e altre.

Le funzioni più classiche includono la gestione delle notifiche dello smartphone, l’utilizzo di Google Maps, la possibilità di rispondere alle chiamate (microfono e altoparlante integrati) e i pagamenti contactless con Google Pay.

Tra le connessioni ci sono il Bluetooth 5.2, il WiFi, l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 628 mAh con un’autonomia che, secondo le stime del produttore, arriva a circa quattro giorni di utilizzo. Il device è compatibile anche con la ricarica rapida.

Presente, anche certificazione di grado militare MIL-STD-810H che attesta la resistenza dello smartwatch a qualsiasi sollecitazione esterna e la possibilità di utilizzare questo device in qualsiasi condizione ambientale, anche quelle più estreme.

Molto interessanti, infine, i materiali con il vetro in cristallo zaffiro e la cassa in alluminio serie 7.000, che lo rende leggero e molto robusto. Il cinturino è in gomma fluorurata.

TicWatch Atlas: Prezzo e disponibilità

TicWatch Atlas è già disponibile sul sito ufficiale e su Amazon in due colorazioni Black e Silver al prezzo consigliato di 359,99 euro.

