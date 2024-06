Onyx Boox Go Color 7 e Boox Go 10.3 ufficiali, schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Onyx ha annunciato l’arrivo dei nuovi Boox Go Color 7 e Boox Go 10.3, due e-reader compatti, già disponibili sul sito ufficiale anche per i consumatori italiani

Onyx ha annunciato ufficialmente l’arrivo dei nuovissimi e-reader della serie Boox Go, composta dal Boox Go Color 7 e dal Boox Go 10.3.

Due device molto simili per modalità d’uso ma che differiscono per diversi dettagli tecnici: le dimensioni, ovviamente, e il tipo di schermo che sul Boox Go Color 7 è a colori e da 7 pollici, mentre per il Boox Go 10.3 è un 10.3 pollici monocromatico. Cambia anche il comparto audio e il supporto per il pennino che è presente solo sul modello da 10.3 pollici.

Onyx Boox Go Color 7: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Onyx Boox Go Color 7 ha un display E Ink Kaleido 3 a colori che misura 7 pollici, ha una risoluzione 1.680×1.264 pixel e la possibilità di regolare l’illuminazione con le impostazioni per l’intensità e la tonalità

Il processore in dotazione è un Qualcomm 6225 a cui si affiancano 4 GB di RAM e 64 GB di memoria archiviazione, espandibili tramite microSD. Le opzioni di connettività comprendono il WiFi, il Bluetooth 5.0 e l’USB-C.

Il lettore è compatibile con i documenti nei seguenti formati:

PDF

CAJ

DJVU

CBR

CBZ

EPUB

AZW3

MOBI

TXT

DOC

DOCX

FB2

CHM

RTF

HTML

ZIP

PRC

PPT

PPTX

EPUB3

PNG

JPG

BMP

TIFF

Il comparto audio è formato da un solo speaker (l’audio per i contenuti compatibili sarà dunque mono) e un microfono.

La batteria ha una capacità 2.300 mAh con la ricarica che avviene tramite USB-C anche se l’azienda produttrice non ha fornito maggiori informazioni al riguardo. Il sistema operativo è Android 12 e consente di accedere anche al Google Play Store, con la possibilità di scaricare moltissime delle applicazioni presenti sullo store.

Meritano una menzione a parte le dimensioni estremamente compatte (156x137x6,4 mm) e il peso contenuto di appena 195 grammi, due caratteristiche che lo rendono perfetto per essere trasportato comodamente anche in borsa. Infine, questo e-reader è compatibile con la custodia Boox Magnetic Case, da acquistare separatamente.

Il Boox Go Color 7 è già disponibile sul sito ufficiale in due colorazioni, Bianco e Nero, al prezzo consigliato di 279,99 euro.

Onyx Boox Go 10.3: scheda tecnica e prezzo

Onyx Boox Go 10.3 ha un display E Ink Carta 1200 monocromatico da 10,3 pollici, con risoluzione 2.480×1.860 pixel e senza retroilluminazione.

Il processore è lo stesso del precedente modello, quindi un Qualcomm 6225 con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile. Come per l’altra versione, le connessioni comprendono il WiFi, il Bluetooth 5.0 e l’USB-C.

Identica al modello precedente anche la compatibilità con i documenti e con le immagini. Cambia, invece, il comparto audio con due speaker (quindi audio stereo) e un microfono.

La batteria sale a 3.700 mAh ma anche stavolta il produttore non ha fornito maggiori informazioni al riguardo. Il sistema operativo è sempre Android 12 con la possibilità anche in questo caso di accedere al Google Play Store.

Salgono, ovviamente, anche dimensioni (235x183x4,6 mm) e peso (375 grammi), restando comunque contenuti e garantendo agli utenti una buona portabilità. Lo spessore così piccolo è permesso dalla mancanza di retroilluminazione, che ha permesso al produttore di usare un display estremamente sottile.

Infine, anche questo e-reader è compatibile con la custodia Boox Magnetic Case ma stavolta è possibile utilizzare anche la Boox Magnetic Stylus, entrambe da acquistare separatamente.

Il Boox Go 10.3 è già disponibile sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 419,99 euro.