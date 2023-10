Fonte foto: Onyx

Onyx Boox aggiorna la sua gamma di dispositivi con schermo E Ink: a partire da questa settimana, infatti, prende il via la distribuzione dei nuovi Boox Note air3 C e Boox Tab Ultra C Pro. Il primo modello è un nuovo quaderno E Ink che aggiorna la famiglia di prodotti Note air, riproponendo il classico design ma migliorando le prestazioni. Il secondo modello, invece, punta a offrire un’esperienza d’uso "pro", con specifiche e accessori da vero e proprio tablet PC.

Per entrambi i nuovi dispositivi c’è anche la versione 3.5 del firmware Boox. Tra le novità incluse in questa versione c’è la funzione SmartScribe che consente di aggiungere note scritte a mano ai libri (e modificarle successivamente). Il sistema di note è stato, inoltre, potenziato con funzionalità aggiuntive.

Il firmware introduce anche la modalità ad alto contrasto per migliorare la lettura dei contenuti multimediali. Per la serie Tab, inoltre, viene ottimizzato il funzionamento del display, eliminando il ghosting durante lo scorrimento veloce. I due nuovi prodotti Onyx BOOK sono già acquistabili su Amazon.

Onyx Boox Note air3

Onyx Boox Tab Ultra C Pro

Onyx Boox Note air3: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Onyx Boox Note air3 C rappresenta una nuova evoluzione della serie Note air, riproponendo l’apprezzato design e migliorando il comparto tecnico con un nuovo display Kaleido 3 da 10,3 pollici, con densità di pixel di 150 ppi nella modalità a colori e 300 ppi in bianco e nero.

L’azienda ha aggiunto un pannello in vetro sottile e una pellicola speciale per migliorare la scrittura a mano. Con la funzione Boox Super Refresh, è possibile utilizzare quattro modalità di refresh dello schermo, per ottimizzare il funzionamento in base al contesto di utilizzo, senza impattare troppo sulle prestazioni.

Il dispositivo è dotato di una CPU octa-core con clock massimo di 2,2 GHz, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage. Sotto la scocca, c’è spazio anche per una batteria da 3.700 mAh. Lo spessore è di appena 5,8 mm mentre il peso è di 430 grammi. Il sistema operativo è Android 12 (il modello precedente utilizzava Android 11).

Il nuovo Onyx Boox Note air3 C è già disponibile su Amazon, in bundle con una cover magnetica e Pen Plus, oltre che sul sito ufficiale. Il prezzo di lancio per il mercato italiano è di 549,99 euro.

Onyx Boox Tab Ultra C Pro: caratteristiche e prezzo

Onyx Boox Tab Ultra C Pro è dotato di processore Qualcomm octa-core da 2,8 GHz, 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage (espandibile via microSD), display è da 10,3 pollici e fotocamera da 16 Megapixel con flash LED. Ha una batteria da 4.600 mAh, un peso è di 450 grammi, uno spessore di 6,6 millimetri.

Il sistema operativo è Android 12. Anche in questo caso c’è la tecnologia Boox Super Refresh Technology, con quattro modalità di aggiornamento. Da segnalare anche la nuova tastiera magnetica con trackpad integrato, simile a quella di computer portatile.

Il nuovo Onyx Boox Tab Ultra C Pro arriva sul mercato italiano con un prezzo consigliato di 699,99 euro, con la cover standard e la Pen2 Pro incluse. Anche in questo caso, il dispositivo è già acquistabile su Amazon. La cover con tastiera è acquistabile come accessorio aggiuntivo, con una spesa di 169,99 euro.