Oppo 10 Pro al minimo storico: a questo prezzo è un affare per tutti

Uno smartphone top di gamma lo riconosci subito e non solo dal prezzo più alto rispetto alla media. A catturare immediatamente l’attenzione è la scheda tecnica e soprattutto la cura nei dettagli e nel design. Per questi motivi ci vuole poco per capire che l’Oppo Reno10 Pro è uno smartphone dalle prestazioni eccezionali e con caratteristiche e funzionalità che non trovi spesso sugli altri dispositivi. Un telefono che cattura immediatamente l’attenzione per il suo stile unico e che lo rende riconoscibile in un periodo storico in cui gli smartphone sono tutti molto simili tra di loro.

Ma oggi ve ne parliamo non tanto per la sua scheda tecnica (che approfondiremo più avanti), ma soprattutto per il prezzo a cui lo troviamo. L’Oppo Reno10 Pro, infatti, è disponibile con un ottimo sconto di ben 150€ che fa scendere il prezzo al minimo storico. Uno sconto "Esclusiva Amazon" che lo rende uno dei più appetibili nella sua fascia di prezzo. Inoltre, c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto e che si attiva in fase di check-out. Insomma, una promo speciale per un telefono che non ha paura di essere paragonato agli altri smartphone top di gamma che trovi sul mercato.

Oppo Reno10 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto esagerato su Amazon per il nuovo Oppo Reno10 Pro, smartphone da pochissimo uscito sul mercato. Oggi lo trovi a un prezzo di 499,99€, con uno sconto di ben 150€ sul prezzo di listino (-23%). Si tratta del minimo storico e anche di un’esclusiva Amazon, come testimonia il badge presente nella pagina prodotto. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e ti arriva a casa anche in meno di ventiquattro ore. Nella confezione c’è anche un utilissimo supporto per auto. Per fare il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2024.

Oppo Reno10 Pro: la scheda tecnica

Uno smartphone "Pro" e non solo per il suffisso presente nel nome. L’Oppo Reno10 Pro è un telefono che punta alle massime prestazioni e non potrebbe essere altrimenti: lo testimonia la super scheda tecnica messa in campo dal produttore cinese. Uno dei punti forti del dispositivo è il comparto fotografico: Oppo ha scelto alcuni dei migliori sensori Sony disponibili sul mercato, a partire da una fotocamera principale da 50MP con stabilizzatore ottico dell’immagine per video perfetti anche in movimento. A supporto un teleobiettivo da 32MP pensato appositamente per i ritratti e una fotocamera ultragrandangolare da 8MP. La fotocamera per i selfie è sempre da 32MP. A corredo un’app per la fotocamera con tante modalità di scatto e con il pieno supporto dell’intelligenza artificiale.

Un comparto fotografico senza il giusto "motore" sarebbe inutile. Per questo trovi sotto la scocca il processore Snapdragon 778G supportato da ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. La RAM si può espandere fino a 24GB utilizzando lo spazio di archiviazione disponibile. Lo schermo è un’altra delle componenti ottime di questo smartphone. Oppo ha optato per un display da 6,7" leggermente curvo con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz.

Chiudiamo con la super batteria da 4600mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. Nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica SUPERVOOC da 80W che impiega meno di mezzora per avere il 100% di autonomia.

