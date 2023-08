Oppo A78 ufficiale in Italia: quanto costa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Oppo A78 è ufficialmente disponibile anche per il mercato italiano (dove è già in vendita anche nella variante 5G). Parliamo di uno smartphone di fascia medio bassa, che ha un design elegante, pienamente in linea con lo stile di Oppo. La scheda tecnica è orientata principalmente al risparmio energetico, grazie anche a un processore Qualcomm Snapdragon 680, realizzato per mantenere bassi i consumi ma che, come ben noto, costringe a rinunciare alla rete 5G. Interessante anche la suite di strumenti Battery Health Engine che ottimizza il funzionamento della batteria a testimonianza ulteriore che Oppo ha puntato tutto sull’autonomia piuttosto che sulle performance.

Oppo A78: scheda tecnica

Il nuovo Oppo A78 ha display AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz. A protezione dello schermo troviamo un Corning Gorilla Glass 5, ideale per tenerlo al sicuro da graffi, rotture e danni da cadute accidentali.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 680 con modem 4G, a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Disponibile anche la funzionalità per la Virtual RAM che permette di ottenere fino a un massimo di 8 GB di RAM aggiuntiva attingendo dallo spazio di archiviazione interno (se disponibile).

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8) e un sensore da 2 MP (f/2.4) da utilizzare per i ritratti. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.0).

Tra le connessioni troviamo il 4G, il Wi-fi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C 2.0, l’ingresso jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria scelta da Oppo ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVooc da 67W, con l’azienda cinese che promette una ricarica completa da 0 a 100 in circa 44 minuti.

La modalità Battery Health Engine ha il compito di regolare il funzionamento della batteria dello smartphone analizzando le abitudini degli utenti (Optimized All-Day Charging) e rendendo più efficiente il processo di ricarica.

Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria ColorOS 13. Infine è presente la certificazione IP54, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Oppo A78: prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo A78 può essere già acquistato sul sito ufficiale di Oppo dove è disponibile in due colorazioni differenti: Aqua Green e Mist Black al prezzo consigliato di 299,99 euro.

Inoltre, acquistando lo smartphone è possibile ricevere degli sconti molto interessanti anche su molti degli accessori firmati Oppo: Oppo Band Style (19,99 euro), Oppo Enco Buds2 (14,99 euro), Enco Air2 Pro (39,99 euro) e Oppo Band2 (39,99 euro). Nei prossimi giorni lo smartphone arriverà anche su Amazon e presso i principali rivenditori autorizzati.