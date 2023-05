Oppo A98 5G ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Disponibile ufficialmente anche per il mercato italiano il nuovo smartphone di fascia medio bassa di Oppo A98 5G. Un dispositivo di cui si è parlato molto nelle settimane scorse e che va ad ampliare la gamma di prodotti della serie A dell’azienda cinese, con specifiche tecniche nettamente superiori rispetto al precedente Oppo A78 5G, arrivato in Italia a inizio febbraio di quest’anno.

Tuttavia, nel caso del nuovo modello appena arrivato in Italia, è il prezzo che non convince pienamente poiché sfiora i 450 euro, ma è anche vero che si tratta di un prezzo del tutto in linea con l’attuale tendenza del mercato degli smartphone che, come sappiamo, da diversi mesi è in forte rialzo.

Oppo A98 5G: scheda tecnica

Oppo A98 5G ha un display LCD da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore scelto da Oppo per questo mid-range è un Qualcomm Snapdragon 695 con 8GB di RAM e un solo taglio di memoria da 256 GB espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Disponibile anche la funzione Oppo RAM Expansion che consente di ottenere fino a un massimo di 8 GB di RAM aggiuntiva prelevando, se disponibile, spazio dalla memoria interna.

Il comparto fotografico prevede un sensore principale da 64 MP (f/1.7) con autofocus veloce PDAF, un sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4) e un sensore per gli scatti macro ancora da 2 MP (f/3.3). La fotocamera frontale, invece è da 32 MP (f/2.4).

Tra le connessioni troviamo il 5G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.1, il chip per l’NFC, la porta infra rosso, l’USB-C 2.0 e i vari sistemi per la geolocalizzazione satellitare. Il comparto audio di questo smartphone ha altoparlanti Dual Stereo e la modalità Ultra Volume, tecnologia di Oppo che aumenta fino al 200% il volume di notifiche e suono dei contenuti riprodotti.

La batteria è 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVooc da 67W, un valore decisamente alto per la fascia media ma ormai tipico dei dispositivi di Oppo. Tra l’altro l’alimentatore da 67W è incluso nella confezione, e permette di passare da zero al 50% di carica in 18 minuti, per arrivare al 100% in 44 minuti totali.

Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente ColorOS 13.1. Presente, infine, anche la certificazione IPX4, che attesta la resistenza del dispositivo agli spruzzi d’acqua.

Oppo A98 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo A98 5G è già acquistabile sullo store ufficiale dell’azienda nelle colorazioni Dreamy Blue e Cool Black entrambe con finitura Oppo Glow, che dovrebbe creare una sorta di effetto cristallo.

Il prezzo consigliato è di 449,99 euro nell’unica versione disponibile con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione. Allo stesso prezzo Oppo A98 5G è già disponibile anche su Amazon.