Oppo A98, sconto eccezionale: a questo prezzo è un affare per tutti

Spesso sottovalutati e tenuti in scarsa considerazione. Ma in realtà performanti, realizzati con molta cura e con componenti affidabili e di ultima generazione. Stiamo parlando degli smartphone Oppo, azienda cinese che in questi ultimi anni si è affacciata anche sul mercato italiano con un buon successo, sia di critica sia di risultati. E il motivo è semplice: quando realizzi smartphone di qualità come l’Oppo A98 e li lanci a un buon prezzo, ecco che il risultato è garantito. Quando, poi, li trovi in promo su Amazon al minimo storico con uno sconto del 33% ecco che diventano dei best-buy. Se stavate cercando uno smartphone affidabile, con ottime performance e a un super prezzo, questo è il modello che fa per voi.

L’Oppo A98 ha tutto quello che si cerca in un telefono che si posiziona in quella fascia di prezzo a metà tra i medio e i top di gamma. Uno schermo grande e con una scorrevolezza elevata, un processore con modem per il 5G, tanta potenza per le app più dispendiose e anche una batteria a lunghissima durata e che si ricarica in un lampo. Ma la vera sorpresa è il comparto fotografico impreziosito da un sensore professionale e da una microlente unica nel suo genere. Un telefono da scoprire in ogni suo aspetto.

Oppo A98: la scheda tecnica

Dal design alle componenti, l’Oppo A98 è uno smartphone che incuriosisce e stupisce. Il design Oppo Glow conferisce al telefono uno stile unico e che brilla di luce propria. La cover posteriore, oltre ad avere dei colori brillanti, resiste anche alle impronte, ai graffi e all’usura.

Passando agli aspetti più tecnici, lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,72" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. La frequenza di aggiornamento così elevata lo rende scorrevole e fluido e grazie al frame rate dinamico a sei livelli che si adatta al contenuto ottimizza anche il consumo di batteria. Sotto la scocca è presente il processore Snapdragon 695 con modem per il 5G, 8GB di RAM e 256GB di spazio d’archiviazione. Una combinazione che viene impreziosita dalla tecnologia RAM Expansion in grado di liberare spazio e di aumentare la RAM fino a 16GB, e dalla possibilità di aggiungere una scheda microSD da 1TB.

Altrettanto interessante il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo tre lenti: quella principale da ben 64MP, un sensore di profondità da 2MP e poi un obiettivo microscopio con ingrandimento 40x con cui dare libero sfogo alla tua creatività. La fotocamera per i selfie è da ben 32MP. L’intelligenza artificiale interviene in tempo reale per migliorare la qualità di ogni scatto.

Performance anche per quanto riguarda l’autonomia. Grazie alla batteria da 5000mAh arrivi a fine giornata senza problemi e la ricarica rapida da 67W impiega meno di un’ora per avere il 100% di autonomia. Oppo ha anche brevettato un sistema che protegge la batteria dall’usura e ne prolunga l’efficienza.

Oppo A98: prezzo, sconto e offerta Amazon

Un prezzo imperdibile per questo smartphone top di Oppo. Da questa settimana è disponibile su Amazon a 299,99€, con uno sconto eccezionale del 33%. Inoltre, con questa colorazione è un’esclusiva Amazon. Il risparmio è di ben 150€ e puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva nella fase di check-out. Il telefono è già disponibile in magazzino e per la consegna bisogna aspettare anche meno di ventiquattro ore. Puoi provarlo con tutta calma grazie alla possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto.

