Oppo Find N3 Flip, come sarà il nuovo foldable di Oppo

Fonte foto: Oppo

In un recente tweet condiviso dal noto leaker Max Jambor, si legge che Oppo dovrebbe presentare ufficialmente il nuovo foldable Oppo Find N3 Flip il prossimo 29 agosto. Le indiscrezioni al riguardo sono state molte e le ultime in ordine di tempo provengono da Digital Chat Station, altra fonte ritenuta generalmente piuttosto affidabile, che ha anticipato quella che dovrebbe essere la scheda tecnica di questo smartphone che, per buona parte, coincide con quella già vista nel precedente Oppo Find N2 Flip (in foto).

Di recente, Oppo Find N3 Flip ha fatto la sua comparsa anche sulla piattaforma di benchmark Geekbench, dove è emersa la presenza di un processore MediaTek Dimensity 9200 con fino a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria.

Oppo Find N3 Flip: cosa sappiamo

Stando a quanto condiviso da Digital Chat Station, questo smartphone avrà un display interno AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il display esterno sarà sempre un AMOLED da 3,26 pollici ma, al momento, non sono disponibili maggiori informazioni al riguardo, anche se potrebbe trattarsi dello stesso schermo con risoluzione 382×720 pixel e refresh rate a 60 Hz del precedente modello.

Il comparto fotografico sarà composto da un sistema a tre fotocamere con un sensore principale da 50 MP (probabilmente un Sony IMX890) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 48 MP (probabilmente un Sony IMX581) e un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 32 MP (probabilmente un Sony IMX709). La selfiecamera, invece, sarà da 32 MP. Come per il precedente modello anche in questo caso le fotocamere dovrebbero essere realizzate in collaborazione con Hasselblad.

La batteria, sempre secondo Digital Chat Station, avrà una capacità da 4.300 mAh con ricarica cablata a 44 watt, in linea con quella vista nel precedente Oppo Find N2 Flip. Il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia proprietaria ColorOS 13.1.

Come trapelato, invece, dai dati condivisi su Geekbench, il processore sarà un MediaTek Dimensity 9200 (che prende il posto del MediaTek Dimensity 9000+ del precedente modello) a cui si affiancano fino a 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione. Sulle connessioni non ci sono indicazioni ufficiali ma conoscendo il processore sappiamo che ci sarà il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C e i vari sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Trattandosi di un device di fascia alta è quasi confermata anche la presenza del chip per l’NFC.

Oppo Find N3 Flip: quando arriva

Oppo Find N3 Flip, secondo quanto scritto da Max Jambor, sarà presentato ufficialmente il prossimo 29 agosto, probabilmente solo per il mercato cinese per arrivare, forse, in versione Global entro la fine del 2023.

Non ci sono, naturalmente, informazioni sul prezzo ma trattandosi di un device che condivide molto col precedente Oppo Find N2 Flip, è possibile fare delle ipotesi sul costo partendo proprio da quest’ultimo che in Italia è arrivato con un solo taglio di memoria 8/256 GB a 1.199 euro. In questo caso, viste le novità nel comparto hardware, questa cifra quasi sicuramente è destinata a crescere.